Cuatro años de la boda en Las Vegas entre Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo

Que Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo están locamente enamorados, es un hecho, juntos han formado el mejor equipo y viven la vida de una manera peculiar. Hay muchos momentos de su relación que han quedado para siempre en el recuerdo de su historia, pero lo cierto es que uno de ellos fue tan alucinante (y secreto) que merece la pena recordarlo.



Hace cuatro años, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo se daban el 'Sí, quiero' en Las Vegas vestidos de lo más original. La hija de la Duquesa de Alba lucía una vestimenta que imitaba a la de Marilyn Monroe y él, como Elvis Presley... y desde entonces hay una duda en el aire, ¿validaron esos votos de marido y mujer para que la boda no fuera un simple acto de consentimiento mutuo?



Aunque esta duda no se ha resuelto todavía, con el paso del tiempo hemos sabido muchos más detalles de cómo fue este enlace. Por ejemplo, que la novia tuvo como madrina a Grachya Barreiros Spínola y el novio a David Bisbal, según publicó la revista 'Vanity Fair'.



Los novios eligieron The Little White Wedding Chapel, una capilla mítica tras celebrar los matrimonios de grandes rostros conocidos como Frank Sinatra y Mia Farrow o Paul Newman y JoAnn Woodward. Una boda que ha sido de lo más secreta, pero emocionante a la vez y que refleja muy bien cómo llevan su matrimonio, ya que ambos no son amigos de la notoriedad pública y siempre tienen cautela cuando hay cámaras de por medio.