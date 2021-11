Coronavirus.- Las autoridades francesas de Salud recomiendan una tercera dosis de la vacuna para mayores de 40 años

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La máxima autoridad sanitaria francesa, la HAS, ha recomendado este viernes administrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 40 años, a medida que el país ha venido experimentando en las últimas semanas un repunte de nuevos contagios.



"Un contagio que se produce después de una pauta completa de vacunación puede ser consecuencia de una inmunidad insuficiente", han explicado las autoridades francesas, que por el momento han identificado cerca de 1.350 casos de personas que se han vuelto a contagiar y están en estado grave.



Quienes se han vuelto a contagiar, cuenta la HAS, son aquellas personas de avanzada edad o con comorbilidades que fueron inmunizadas con Pfizer durante el principio del plan de vacunación, por lo que ha recomendado una dosis adicional seis meses después de la última recibida.



La recomendación también va dirigida para aquellas personas que se han vuelto a contagiar después de haber recibido solo una dosis, que deberán esperar al menos seis mes desde que volvieron a contraer el coronavirus para optar a esta inyección adicional, independientemente de la edad de la persona.



Hasta ahora solo las personas mayores de 65 años y aquellas en situación de riesgo por enfermedad grave estaban autorizada en Francia a recibir una tercera dosis de refuerzo, indispensable para poder acceder a espacios públicos, aunque a partir del 1 de diciembre comenzarán los mayores de 50 años a recibirla también.



A la espera de que otras franjas de edad se beneficien de esta dosis adicional, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado este viernes que no le "sorprendería" si en las próximas semanas se avanza en este sentido en favor de todos los adultos, pues "ese es el sentido de la historia".