Colombia.- Duque condena un acto de la Policía de Colombia en el que se alabó el nazismo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha condenado este viernes un acto en una escuela de Policía del país en el que los estudiantes utilizaron símbolos que aludían a la Alemania nazi y había una persona disfrazada de Adolf Hitler.



"Cualquier apología del nazismo es inaceptable", ha indicado Duque en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, en el que ha rechazado "toda manifestación que haga uso o referencia a símbolos alusivos a quienes fueron responsables del Holocausto judía que se cobró la vida de más de seis millones de personas". "El antisemitismo no tiene cabida en el mundo", ha remachado.



El incidente tuvo lugar en la escuela de Policía Simón Bolívar, ubicada en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Las imágenes de los estudiantes con prendas que aludían al nazismo se han hecho virales en redes sociales, lo que ha llevado a la Policía a desvincularse de lo ocurrido y rechazar igualmente "cualquier acto de apología al nazismo". Además, lo ocurrido le ha costado el puesto al director de la escuela.



En un comunicado, la Policía, que también se ha disculpado, ha explicado que la actividad era de "carácter pedagógico", pero se llevó a cabo de manera "equivocada" y "sin consultar". Así, ha rechazado "con la mayor vehemencia" la decisión de llevar a cabo la actividad y ha insistido en que "el uso de emblemas nazis y la caricaturización del uniforme policial son "inaceptables".



Por su parte, la directora nacional de Escuelas de la Policía Nacional, la brigadier general Yackeline Navarro Ordóñez, ha señalado este viernes en declaraciones a Blu Radio que "no hubo ningún intercambio cultural con Alemania" al realizar la actividad y ha incidido en que el Gobierno alemán "no tiene nada que ver con lo que allí se hizo ni fue invitado".



Además, antes de reiterar sus disculpas a la comunidad judía y a los gobiernos de Israel y Alemania, ha anunciado la realización de un homenaje a las víctimas del Holocausto "y la barbarie nazi". "Vamos a apoyarnos en la comunidad judía para ilustrar a los estudiantes sobre el verdadero contexto histórico de esa tragedia que vivió el mundo", ha concluido.



Mientras, las embajadas de Israel y Alemania en Colombia han expresado su "total rechazo" a cualquier muestra de apología al nazismo y han señalado que eventos como este "son indignantes y ofenden de manera directa no sólo a los judíos, sino también a todas las víctimas del régimen nazi y sus criminales".



"Cualquier discurso de odio puede llevar a resultados trágicos como los vividos años atrás, durante la Segunda Guerra Mundial, donde seis millones de judíos fueron asesinados, en el crimen más horrendo, jamás cometido en la historia de la humanidad", han dicho en un comunicado.



Así, han llamado al Gobierno y a las autoridades nacionales y locales a investigar lo ocurrido de forma "pertinente" para sancionar a los responsables de la actividad. Asimismo, han pedido "reforzar la pedagogía en las instituciones oficiales y el sistema educativo sobre el Holocausto", para lo que han reclamado la adhesión de Colombia a la Alianza Internacional de Conmemoración del Holocausto.