China/Lituania.- China tomará "las medidas necesarias" ante la apertura de una oficina de Taiwán en Lituania

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Taiwán han puesto en marcha este jueves una oficina de representación en Lituania, un movimiento ante el que el Gobierno chino ha salido al paso criticando que va en contra de la idea de "una sola China" y ha avisado de que tomará "todas las medidas necesarias para defender la soberanía nacional y la integridad territorial".



"Solo hay una China en el mundo, Taiwán es una parte inalienable del territorio de China (...) Exigimos que la Lituania corrija inmediatamente su decisión equivocada. También tenemos esta severa advertencia para las autoridades de Taiwán: buscar la 'independencia de Taiwán' solicitando apoyo extranjero es un intento totalmente equivocado que está condenado al fracaso", ha aseverado el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.



Así, desde Pekín han lamentado que el Gobierno lituano haya aprobado la puesta en marcha de la oficina de representación, donde la "falsa impresión" de que existe "una China, un Taiwán". Esto "renuncia al compromiso político" que asumió Vilna con el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China.



"Socava la soberanía y la integridad territorial de China. El Gobierno chino expresa una fuerte protesta y una firme objeción a este acto extremadamente atroz", han zanjado desde el Ministerio.



Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán había puesto en valor el acuerdo alcanzado por Lituania y apostilló que la "bendita apertura" de una oficina en el país europeo marcaría un "nuevo y prometedor rumbo para las relaciones bilaterales".



Esta no es la primera oficina de representación que la isla instala en el extranjero, sin embargo en el resto se ha optado por emplear el nombre de la capital y no el del propio Taiwán.



Por otro lado, el Gobierno chino también se habría molestado por la decisión de Lituania de abrir su propia oficina en la isla, aunque por el momento no se ha fijado una fecha para tal evento, recoge el diario 'Taipéi Times'.