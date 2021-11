Candidato Boric cierra campaña en Chile prometiendo un modelo distinto de desarrollo

El candidato de la izquierda para las elecciones presidenciales de este domingo en Chile, Gabriel Boric, prometió un modelo de desarrollo de país distinto, al cerrar este jueves su campaña electoral en la localidad de Casablanca, cercana a Santiago.

"Es tremendamente importante que cambiemos para avanzar en las transformaciones por las que estamos peleando; construir un Estado que garantice derechos, que garantice dignidad e igualdad es la única manera de tener estabilidad, porque no puede crecer un país que está fracturado socialmente", afirmó Boric.

El candidato habló ante unos 500 simpatizantes reunidos en la plaza de la localidad de Casablanca, a unos 80 km al este de Santiago, en medio de una campaña muy poco masiva de todos los candidatos, entre la apatía y las restricciones impuestas por la pandemia.

"Tenemos que crecer de una manera distinta. Tenemos que crecer no destruyendo nuestra tierra. No más a un modelo de desarrollo extractivista, que reviente la naturaleza que vivimos. No tenemos un planeta B", agregó Boric, flanqueado por figuras relevantes de su coalición política.

Con 35 años, la edad mínima para postular a la presidencia de Chile, Boric representa al pacto "Apruebo Dignidad", una coalición que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista.

El acto se realizó en la pequeña plaza del pueblo de Casablanca -famoso por la producción de vinos- y que fue escogido por el comando de Boric al permitir la reunión de más personas en espacios públicos debido a las restricciones impuestas por la pandemia en Santiago.

Los sondeos previos, que no han sido muy acertados en elecciones anteriores, lo sitúan como favorito para la elección de este domingo frente al candidato de la ultraderecha, el abogado de 55 años, José Antonio Kast.

Chile, principal productor mundial de cobre, con casi un tercio de la oferta global del metal, ha basado su desarrollo económico casi exclusivamente en la extracción de materias primas.

Boric "representa las transformaciones que hemos buscado después de tantos años", dijo a la AFP Bernardo Álvarez, un asistente al acto, de 34 años.

"Lo que me convoca es la transformación y la justicia social como eje fundamentales. El proyecto de Gabriel dice directa relación con transformar lo injusto que ha sido todo ese proceso", afirmó por su parte Verónica Chau, candidata a consejera regional por la localidad de San Antonio en la coalición de Boric.

Con banderas verdes y blancas de su campaña, el candidato -exdirigente estudiantil y el más joven aspirante a la Presidencia en la historia de Chile- pidió no tener miedo a las transformaciones.

"No tengan miedo, que no se contagie esa idea de que todo tiene que seguir igual, porque sino viene el desastre", pidió Boric, entre aplausos de los asistentes.

El domingo, casi 15 millones de chilenos están convocados a votar entre siete candidatos, además de renovar toda la cámara de Diputados y la mitad del Senado, en las que son consideradas las elecciones más inciertas en 31 años de democracia.

