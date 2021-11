Calleja: "No veo una euforia desmedida"

Javier Calleja, durante un encuentro de esta temporada con el Alavés. EFE/ David Aguilar

Vitoria, 19 nov (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Javi Calleja, indicó que no ve “una euforia desmedida” en su equipo después de lograr los últimos diez puntos de doce posibles y dijo que son conscientes de quiénes son y el objetivo que tienen.

El técnico madrileño explicó en rueda de prensa antes de medirse al Sevilla que intenta mantener el equilibrio respecto a la motivación de los futbolistas y afirmó que “se ve una evolución a nivel colectivo e individual”.

No le importa además hacer cambios en su “once” porque “la base esta funcionando, pero el que se incorpora también sabe cuál es su función y mejora el equipo”

Considera que el duelo ante los sevillistas “es uno de los más complicados del año” pero cree que el Alavés está capacitado para llevar los partidos a su terreno.

“Poco a poco hemos ido ganando confianza y en este inicio de temporada ha habido fases y hemos sumado muchos puntos por defender muy bien, hacer buenas transiciones y aprovechar nuestro momento en ataque”, consideró el preparador babazorro, que animó a su equipo a comenzar a tener una mejor gestión del balón.

“Estoy viendo que el equipo anda más suelto y tiene más confianza cuando tiene el balón”, destacó el preparador albiazul, que no se olvidó de que su plantilla tiene que ser “un bloque sólido que conceda muy poco”.

Sin embargo, empujó a los suyos a “tener personalidad suficiente para tener el balón y tomar riesgos en algunos momentos”.

“No nos vale solo con defender y cuando ataquemos lo tenemos que hacer con convicción”, remarcó Javi Calleja, que puso en valor la temporada del Sevilla: “Es candidato a disputar el título de liga, tenemos que sacar lo mejor que tenemos y nos tiene que motivar el doble porque ganar a estos equipos da prestigio a todos”.

Sobre el conjunto hispalense no dudó en afirmar que es “completísimo” y tiene “pocas fisuras”. “Tiene claro a lo que juega, tiene equilibrio y maneja bien los tiempos de partido”, comentó el entrenador albiazul. Además advirtió que en ataque “tiene jugadores rápidos por fuera, con muy buen uno contra uno y laterales que se incorporan mucho al ataque”.

Respecto a su colega Julen Lopetegui, ensalzó que es difícil mejorar los números que ha logrado el guipuzcoano hasta ahora porque “no ha dejado de mejorar y progresar”, además de que es un equipo que juega “muy bien al fútbol, con tablas, y que es muy difícil meterle mano”.