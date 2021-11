Brasil.- Bolsonaro pidió cambiar el término golpe de Estado de 1964 por revolución en la prueba de selectividad

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió al ministro de Educación, Milton Ribeiro, cambiar el concepto de golpe de Estado a la asonada militar de 1964 por el de "revolución", de cara al Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM) que comienza este fin de semana, en medio de las presiones del Gobierno que las autoridades educativas han estado denunciando en vísperas de esta prueba.



Según funcionarios del propio Ministerio de Educación y trabajadores del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas (INEP), el ministro Ribeiro llegó a poner sobre la mesa la demanda de Bolsonaro, aunque finalmente no presentó la posibilidad oficialmente.



Capitán retirado, Bolsonaro no ha escondido nunca sus simpatías por la dictadura militar (1964-1985), llegando incluso a elogiar a torturados y ridiculizar a algunas de las víctimas, como es el caso de la expresidenta Dilma Rousseff



La semana pasada la mitad de los funcionarios del INEP presentaron su renuncia debido a las presiones del Gobierno para modificar la prueba sin ningún respaldo técnico o pedagógico. El organismo ha sido muchas veces criticado por Bolsonaro, quien considera que ha sido monopolizado por la izquierda.



"Ahora las preguntas de la prueba del ENEM comienzan a tener la cara del Gobierno. Que nadie se preocupe por aquellas cuestiones absurdas del pasado, asuntos de redacción que no tenían nada que ver con nada", señaló el lunes Bolsonaro al ser cuestionado por estas renuncias.



"Conversé rápidamente con Milton, que es una persona seria, responsable, es del sector. Me mandó un mensaje diciendo que la prueba del ENEM se va a realizar en las más absoluta tranquilidad", dijo Bolsonaro que en ese momento se encontraba de visita oficial en Dubái, la capita de Emiratos Árabes Unidos.



Las presiones de Bolsonaro en este asunto se estarían repitiendo desde que llegó al Palacio del Planalto en enero de 2019, año en el que han dejado de aparecer en el examen, por primera vez desde que comenzó la prueba en 1998, cuestiones relacionadas con el golpe militar de 1964.



Desde entonces, el Gobierno ha estado maniobrando para retirar de la prueba algunos temas que tanto Bolsonaro como sus aliados más conservadores en el Congreso consideran inadecuados, sobre todos aquellos relacionados con el golpe de Estado, el racismo, o cuestiones de género.



Sin ir más lejos en el examen del año pasado, el presidente Bolsonaro criticó uno de los ejercicios del examen que versaba sobre la diferencia salarial entre los jugadores de fútbol Neymar y Marta Vieira, por su supuesto componente ideológico.



En la prueba de este año, que empieza este sábado y se prolonga hasta el próximo día 28 de noviembre, ni el ministro de Educación, ni el presidente del INEP, Danilo Dupas Ribeiro, habrían tenido acceso a las preguntas del examen durante su elaboración, ni a la versión final, según fuentes del diario 'Folha de Sao Paulo'.



No obstante, técnicos del INEP han aclarado que sería imposible acceder a las demandas del presidente Bolsonaro, siquiera contemplar tal posibilidad, de modificar el concepto de golpe militar por revolución, puesto que no solo las preguntas pasan primero por numerosos filtros, sino porque además carece de cualquier amparo histórico.