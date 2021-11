Bottas: "Es difícil sacar conclusiones, pero la sensación es buena"

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Losail (Qatar), 19 nov (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, declaró este viernes en el circuito de Losail, después de ser el más rápido en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Qatar, el vigésimo y antepenúltimo del campeonato, que "es difícil sacar conclusiones" pero que su "sensación es buena".

"Arrancamos el fin de semana bastante bien con la puesta a punto. El equilibrio se notó bien, así que tan sólo tuve que hacer algunos ajustes menores para el segundo entrenamiento libre", comentó Bottas, que suma 203 puntos en el Mundial, 25 más que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que aspira a arrebatarle la tercera plaza final en las últimas tres carreras.

"La verdad es que ha sido una forma alentadora de comenzar el fin de semana en una pista nueva. El equipo hizo un muy buen trabajo con sus preparativos previos al fin de semana", admitió Bottas, nacido hace 32 años en Nastola y que cuenta diez triunfos en su carrera en F1.

"No está lejos del punto óptimo, aunque está claro que siempre queda trabajo por hacer y mejoras por encontrar", advirtió Bottas, que no seguirá en Mercedes y el año próximo será piloto de Alfa Romeo.

"También podemos mejorar en el pilotaje, no puedes encontrar toda la velocidad disponible en tan sólo dos sesiones de entrenamiento", opinó el piloto nórdico, que suma veinte 'poles' en la categoría reina.

"Seguiremos trabajando", afirmó. "Es difícil sacar conclusiones de hoy, los entrenamientos son los entrenamientos, pero la sensación es buena y eso resulta prometedor con miras a lo que queda del fin de semana", indicó Bottas tras marcar el mejor tiempo del día en los entrenamientos para el primer Gran Premio de Qatar de la historia.