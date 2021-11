Bottas dominó y 'Mad Max' fue más rápido que Sir Lewis

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Losail, 19 nov (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) marcó el mejor tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el debutante Gran Premio de Qatar, el vigésimo y antepenúltimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Losail, donde el líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), le asestó un pequeño golpe moral al inglés Lewis Hamilton (Mercedes) -segundo a 14 puntos-, al evitar una hipotética sanción, primero, y al ser más rápido en pista, después.

Bottas cubrió, con neumático blando y en el segundo entrenamiento -en el que se marcaron los mejores tiempos-, los 5.380 metros de la pista qatarí -con 16 curvas y una larga recta, de más de un kilómetro- en un minuto, 23 segundos y 148 milésimas, 209 menos que el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que repitió por la noche el segundo puesto logrado de día. Verstappen se inscribió tercero en la tabla de tiempos, un puesto por delante de Hamilton; el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) marcó el octavo tiempo y los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) el décimo y el duodécimo, respectivamente.

A un año exacto del arranque del Mundial de fútbol, Qatar amplió su apuesta por la organización de grandes eventos deportivos internacionales y, después de haber albergado, entre otros, los mundiales de balonmano (2015) y de atletismo (2019), y tras ser sede fija del de motociclismo desde 2004, este fin de semana debutó en la F1 con la organización de la antepenúltima de las 22 pruebas del certamen más reñido de las últimas temporadas.

Bottas -que el año que viene no seguirá en Mercedes y será compañero en Alfa Romeo de Guanyu Zhou, el primer chino en convertirse en piloto oficial de F1- podrá presumir de haber sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos de la historia del Gran Premio de Qatar. Que no se disputará el año próximo, pero que integrará el calendario, al menos, durante los diez siguientes.

La primera jornada de entrenamientos sirvió como toma de contacto con un circuito desconocido para la inmensa mayoría de los pilotos -los únicos que habían rodado aquí eran el mexicano 'Checo' Pérez, hace muchos años, y el ruso Nikita Mazepin (Haas)-, con dos sesiones completamente distintas: la primera, de día y prácticamente irrelevante y la segunda, en la que se tuvieron que condensar las principales pruebas del fin de semana: con luz artificial y a la misma hora que la calificación de este sábado -de nuevo con el formato habitual de eliminatorias (Q1, Q2 y Q3)- y que la carrera dominical.

En el Mundial más emocionante de los últimos años, la tensión se traslada asimismo fuera de la pista. Y el nerviosismo y el cansancio empiezan a notarse. Más aún, cuando Qatar completa un frenético programa de tres fines de semana seguidos de carreras que arrancó en México -donde ganó Verstappen (y 'Checo' fue tercero)- y se prolongó en Sao Paulo (Brasil); donde Hamilton tiró de resiliencia para completar con victoria -tras dos sanciones y dos remontadas: en la calificación sprint y en carrera- un sensacional Gran Premio.

La pugna en Interlagos fue dura; y Mercedes consideró que la manera de defenderse de 'Mad Max' de uno de los ataques de 'Sir' Lewis (la Reina Isabel lo nombró Caballero el año pasado, tras igualar los siete títulos del alemán Michael Schumacher), mereció ser sancionada; en lugar de ser solamente 'anotada'.

De tal forma, la escudería de Brackley presentó una apelación -solicitó un "derecho de revisión"- sobre la decisión de no sancionar al neerlandés por el incidente de Brasil, que fue tratada el jueves entre los representantes de Red Bull y Mercedes y los comisarios de la FIA (Federación Internacional); que pospusieron su decisión a este viernes. Finalmente, decidieron desestimarla, por considerar que las pruebas presentadas por el equipo de Hamilton eran "relevantes y nuevas", pero "no significativas".

Tras el anunció -entre ambos entrenamientos- comparecieron ambos jefes de equipo. El austriaco Toto Wolff, máximo responsable de Mercedes, indicó que "esperaba" que los comisarios tomasen esta decisión, que su homólogo en Red Bull, el inglés Christian Horner consideró la "correcta".

En el primer acto, Verstappen había sido el más rápido de lejos, con casi ocho décimas de ventaja sobre Hamilton, que fue cuarto, por detrás de Gasly y de Bottas: tercero en una sesión que los españoles Sainz (a 99 centésimas) y Alonso (a dos segundos y una décima) acabaron sexto y decimoséptimo -respectivamente-; y 'Checo' , octavo. A un segundo y dos décimas del neerlandés.

Casi todos buscaron los límites y más de uno los sobrepasó. Entre ellos, Sainz (una de la veces justo antes de entrar al 'pit lane'), séptimo en el Mundial, a ocho puntos y medio de su compañero monegasco Charles Leclerc, al que superó en ambas sesiones.

El entrenamiento 'bueno' fue el vespertino, de noche y con luz artificial, en el que durante la primera mitad se hizo simulación de carrera -con neumáticos duro y medio-, con miras al domingo; y después se ensayó a un giro, como preparación de la calificación de este sábado, con el blando; antes de regresar a las tandas largas.

En un circuito de asfalto bastante abrasivo en el que se rueda con neumáticos de la gama de compuestos más dura (C1 -duro, raya blanca-, C2 -medio, amarilla- y C3 -blando, roja-). En el que por la mañana hubo alguna que otra salida de pista, destacando la de Mick Schumacher -el hijo del' Kaiser'-, y en la que, de noche también hubo egregios 'paseos',. como los de Hamilton y, en especial, Leclerc, espectacular por la gravilla.

'Checo', cuarto en el Mundial, a 25 puntos de Bottas -al que aún puede arrebatar la tercera plaza final-, se inscribió octavo en la tabla de tiempos de la segunda sesión, la más rápida. El tapatío viene de hacer cuarto en Brasil, justo detrás del finés; perjudicado por un coche de seguridad virtual que evitó su cuarto podio seguido.

Todos marcaron su mejor crono con blandos en el segundo entrenamiento, cuyo arranque coincidió con el horario de la calificación de este sábado y de la carrera del domingo: las cinco de la tarde en Qatar (14:00 horas GMT; las tres de la tarde, en horario peninsular español). Y en el que el piloto de Guadalajara (Jalisco) paró el crono a 639 milésimas del de Bottas.

Sainz fue décimo, a 885 milésimas del finés de Mercedes. Y Alonso se apuntó el duodécimo tiempo del día en el entrenamiento nocturno, que acabó con 25 grados centígrados ambientales y 29 en el asfalto. El doble campeón mundial asturiano, décimo en el campeonato, se quedó a nueve décimas de Bottas. Y a una sola centésima de su compañero francés Esteban Ocon, que lo precedió en la tabla de tiempos.

El tercer y último entrenamiento libre, de nuevo de día y que, en teoría no servirá de mucho se disputará este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 57 vueltas para completar un recorrido de 306 kilómetros. La primera del periplo de Oriente Medio, que se prolongará dentro de dos semanas en otra debutante, Arabia Saudí, antes del cierre de Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, el próximo 12 de diciembre.

Adrian R. Huber