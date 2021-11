11-11-2021 Bielorrusia.-Polonia asegura que la crisis en la frontera no requiere convocar una reunión del Consejo de la OTAN. Estonia prohíbe los vuelos en la frontera con Rusia debido a la construcción de una valla POLITICA EUROPA EUROPA ORIENTE PRÓXIMO ASIA POLONIA BIELORRUSIA IRAQ INTERNACIONAL HANDOUT



El ministro de Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, ha asegurado este viernes que la situación en la frontera con Bielorrusia, donde se agolpan miles de migrantes a la espera de entrar en el país, no requiere por el momento convocar una reunión urgente del Consejo de la OTAN.



"La situación en la frontera no significa que necesitamos invocar el Artículo 4 ahora mismo", ha manifestado en declaraciones a la televisión TVP. Sus palabras llegan después de que varios medios de comunicación informaran de que Polonia estaría evaluando con Lituania y Letonia la posibilidad de convocar una reunión del Consejo de la alianza al respecto.



Por su parte, el Gobierno de Estonia ha prohibido este viernes temporalmente que los vuelos sobrevuelen la frontera con Rusia debido a la construcción de una valla en dicha zona, tal y como ha confirmado el Ministerio de Transporte del país.



"Por orden del departamento, los vuelos tripulados y no tripulados estarán temporalmente prohibidos del 19 al 26 de noviembre", ha indicado en una nota el Ministerio, que ha subrayado que la prohibición está relacionada con las actividades de la Policía, la Guardia Fronteriza y las fuerzas de seguridad para "fortalecer la frontera entre Estonia y Rusia".



El Gobierno anunció el miércoles que construiría una cerca de alambre temporal en un tramo de unos 40 kilómetros en la frontera con Rusia. El ministro de Defensa estonio, Kalle Laanet, ha señalado que dicha valla está diseñada para evitar posibles "ataques híbridos" contra las fronteras de la UE y la OTAN.



Además, ha garantizado que no hay indicios de que exista una "amenaza" en la frontera con Rusia, aunque ha recalcado la importancia de "estar preparados".