Austria impone de nuevo confinamiento nacional por ola de covid

(Bloomberg) -- Austria volverá a entrar en confinamiento a nivel nacional, en tanto que Alemania no descarta un movimiento similar al tiempo que Europa lidia con otra ola brutal de la pandemia de coronavirus.

Austria se convertirá en el primer país de Europa occidental en imponer restricciones generalizadas después de que las restricciones impuestas a las personas no vacunadas no lograron detener un aumento de nuevas infecciones. También se convertirá en el primer país europeo en emitir un mandato de vacunación contra el covid-19 mientras busca salir de la crisis.

“Hay demasiados entre nosotros que no han mostrado solidaridad”, dijo el canciller, Alexander Schallenberg, en Tirol después de reunirse con los gobernadores provinciales. “Aumentar la tasa de vacunación será la única forma de romper este círculo vicioso”.

Casi simultáneamente con el anuncio de Austria, el principal funcionario de salud de Alemania dijo que la economía más grande de Europa también podría necesitar tomar medidas drásticas. El jueves, el Gobierno de la canciller Angela Merkel aumentó la presión sobre los alemanes para que se vacunen al anunciar planes para restringir muchas actividades de ocio para quienes no lo hagan.

“Estamos en una situación en la que no debemos descartar nada”, dijo este viernes el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, desde Berlín cuando se le preguntó si era posible otro bloqueo.

A partir de la próxima semana, Baviera, el estado de Alemania con la tasa de infección más alta, cerrará clubes y bares, mientras que las tiendas tendrán que reducir la capacidad y los restaurantes deberán cerrar a las 10 p.m. Las comunidades más afectadas enfrentarán restricciones aún más severas, anunció el Gobierno estatal este viernes.

