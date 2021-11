Ana Rosa Quintana, comida con 'sus' chicos para coger fuerzas en estos delicados momentos

18-11-2021 Ana Rosa Quintana se ha reencontrado con sus compañeros en 'El programa de Ana Rosa'; Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat, sus sustitutos en estos delicados momentos. La periodista, centrada en su lucha contra el cáncer, ha disfrutado de una relajada comida con los presentadores de su programa, Joaquín Prat, Patricia Pardo y Ana Terradillos MADRID, 19 (CHANCE) Cuando se cumplen un par de semanas desde que desveló que padece cáncer de mama y anunció que se alejaba temporalmente de la televisión para centrarse en su recuperación, Ana Rosa Quintana se ha vuelto a dejar ver públicamente para demostrar que es una mujer muy fuerte y llena de vitalidad a pesar del complicado momento que está atravesando. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Muy pendiente del funcionamiento de su programa y demostrando que no mentía cuando aseguró que continuaría haciendo una vida normal y trabajando al pie del cañón a pesar de su tratamiento, en esta ocasión la periodista se reunió con algunos de sus compañeros más cercanos como es el caso de Patricia Pardo, Joaquín Prat y Ana Terradillos; los 'chicos Ana Rosa', que con la mejor de sus sonrisas demostraron su alegría por reencontrarse con su jefa y amiga, a la que a diario mandan un mensaje cariñoso de ánimo y fuerza recordándole que queda "un día menos" para su esperado regreso.



Mostrando su lado más cercano con sus compañeros - una segunda familia para ella - y demostrando que continúa al pie del cañón a pesar de su enfermedad, Ana Rosa disfrutó de una comida con sus sustitutos al frente de su programa, con los que se mostró de lo más cariñosa y con los que aprovechó para ponerse al día de las noticias que han acaparado los titulares en la crónica política, social y rosa desde que abandonó la televisión.



Con una gran sonrisa en el rostro, la periodista aseguró que se encuentra muy bien intentando quitarle dramatismo al bache que está atravesando en estos momentos, asegurando que hay muchas mujeres en su misma situación o incluso peor y presumiendo de esa fuerza que, no dudamos, pronto la hará estar de regreso.



- CHANCE: ¿Qué tal?



- ANA ROSA: Bien.



- CH: Vemos que hay comida de compañeros, ¿no?



- ANA ROSA: Así los veo porque el otro día ya fui a la tele. Es que si no está muy lejos.



- CH: ¿Cómo lo llevas?



- ANA ROSA: Pues fenomenal, la verdad es que estoy estupendamente.



- CH: La verdad es que se te ve bien.



- ANA ROSA: Es que estoy muy bien.



- CH: Eso es lo bueno.



- ANA ROSA: Claro, esto es un proceso que le pasa a muchas mujeres. Tampoco hay que dramatizar.