AMP.-Chile.- Contraloría halla irregularidades por parte del ministro de Interior cuando era alcalde de Estación Central

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La Contraloría de Chile ha establecido que el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, posee "responsabilidades administrativas" ante las irregularidades halladas en el marco de su periodo como alcalde de la comuna de Estación Central.



Así, ha señalado que ha hallado indicios de irregularidades en relación con un viaje sin justificar realizado por varios concejales en 2016, una cuestión por la que el ministro podría ser sancionado e incluso inhabilitado para ejercer cargos públicos.



Tras un sumario que se remonta a hace cinco años, la Contraloría ha resuelto que el actual ministro y exalcalde posee dicha responsabilidad por autorizar estos viajes y permitir la elaboración de piezas publicitarias con su nombre y rostro en plena campaña electoral.



Según un informe al que ha tenido acceso el diario 'La Tercera', el Consejo Municipal presentará una denuncia ante el Tribunal Electoral por el "notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa" contra Delgado, quien fungió como edil de la comuna capitalina entre 2008 y 2020, año en que fue nombrado secretario de Estado por el presidente, Sebastián Piñera.



En la investigación de Contraloría se mencionan los viajes a España e Italia efectuados en 2016 por los concejales Ivo Pavlovic y Patricio González y que, de acuerdo al ente fiscalizador, tuvieron un coste de cerca de 12 millones de pesos chilenos (12.720 euros).



Para los contralores, no existe una "debida justificación" para realizar estos viajes. "Hubo días en los cuales los concejales no realizaron capacitación alguna, no pudiendo acreditarse por la entidad edilicia que las materias y contenidos mencionados se relacionen directamente con la gestión municipal", sostiene el informe.



En 2016, Delgado recurrió a la justicia, e incluso llegó al Tribunal Constitucional, para cuestionar la pertinencia de la investigación de la Contraloría, un requerimiento que fue desestimado por falta de argumentos.



Este viernes, Delgado ha subrayado que "hay que hacerse cargo de los cuestionamientos, pero con altura de miras", dejando ver que el informe estaba incompleto ya que "se refiere solo a un punto que es un cargo que tiene que ver con el trato directo para poder adquirir o continuar con actividades de verano durante el mes de febrero 2015-2016".



"Me hubiese gustado que este informe hubiese aparecido mucho antes -porque hablamos ya de 6 años-, para haberlo enfrentado siendo alcalde como corresponde, pero uno tiene que hacerse cargo de su trayectoria y su historia para lo bueno y lo no tan bueno", ha agregado en una entrevista en Canal 13, donde ha defendido que se ha "subsanado" la irregularidad.



Delgado también ha aseverado que ha dialogado con el presidente, Sebastián Piñera, después de que saliera a la luz el sumario final de la Contraloría, a quien no ha dado "una explicación diferente" de la que ha sostenido durante este tiempo.