ABBA, número 1 en 18 países y un millón de copias en una semana con "Voyage"

Foto de archivo de septiembre de 2021 en Estocolmo, cuando ABBA anunció su nuevo trabajo, "Voyage". EFE/EPA/Fredrik Persson SWEDEN OUT[SWEDEN OUT]

Redacción Cultura, 19 nov (EFE).- "Vogaye", el noveno álbum de estudio del cuarteto sueco ABBA, publicado el pasado 5 de noviembre (casi cuarenta años después del anterior), ha conseguido situarse en el número 1 de las listas de discos en dieciocho países, ha vendido más de un millón de copias y acumula 190 millones de escuchas en streaming en su primera semana.

Así lo asegura la compañía discográfica Universal Music en un comunicado en el que la banda asegura estar "absolutamente en la luna de tener un álbum en la cima de las listas de nuevo".

"¡Estamos muy contentos de que nuestros fans parezcan haber disfrutado de nuestro nuevo álbum tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo!", dicen.

En el Reino Unido, "Voyage" se convirtió en el décimo número 1 de ABBA y en Alemania vendió más de 205.000 copias en una semana (el debut internacional más potente en ese país en seis años).

Son solo algunos de los datos de este retorno del grupo formado por Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid, que comenzó su andadura discográfica con "Ring Ring" en 1973 y no publicaba nuevos discos desde "The visitors" en 1981.

Pese a que el proyecto inicial era grabar solo dos canciones, finalmente crearon este álbum con diez temas que hablan sobre ellos mismos y su historia, pues, según, contó Bjorn Ulvaeus en la presentación, el proceso hizo que floreciesen las "memorias" conjuntas, así como su amistad. "Parecía que no había pasado el tiempo", admitió.

A lo largo de su carrera los suecos han compuesto más de cien canciones que se han convertido en hits atemporales, tales como "Waterloo", con la que se proclamaron vencedores del Festival de Eurovisión de 1974, o "Mamma Mia", que da nombre al musical inspirado en su discografía.