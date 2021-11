112-97. Butler se mantiene imparable y Heat ganan segundo partido seguido

El alero de los Miami Heat, Jimmy Butler, en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane

Miami (EE.UU.), 18 nov (EFE).- La inspiración encestadora se mantuvo al máximo con el escolta Jimmy Butler que aportó 32 puntos y los Miami Heat ganaron con facilidad por 112-97 a los Washington Wizards, en lo que fue su cuarto triunfo consecutivo.

Los equipos se volverán a encontrar el sábado por la noche en la capital de la nación.

Butler acertó 11 de 19 tiros de campo y estuvo perfecto con los 10 lanzamientos de personal que le ayudaron a mantenerse por encima de los 30 puntos en los dos últimos partidos consecutivos que ha disputado.

El pívot Bam Adebayo regresó con el equipo y aportó otros 20 puntos, el base reserva Gabe Vincent tuvo 18 tantos y el ala-pívot P.J. Tucker, además de jugar una gran defensa, consiguió otras 15 anotaciones.

La victoria colocó a los Heat con marca de 11-5, la mejor de la Conferencia Este y líder de la División Sureste.

El escolta Bradley Beal anotó 30 puntos como líder de los Wizards y el ala-pívot Kyle Kuzma agregó un doble-doble de 19 tantos, 13 rebotes y siete asistencias que no evitaron la segunda derrota consecutiva del equipo de Washington que colocó su marca en 10-5.

Beal también tuvo cinco asistencias, incluido un pase en el mate del pívot Montrezl Harrell durante el primer cuarto que fue la asistencia número 2.500 de su carrera.

El partido se rompió a favor de los Heat en el tercer periodo cuando anotaron 7 de 8 tiros de campo y colocaron la mayor ventaja parcial (75-57).

A partir de ese momento, el equipo de Miami ya no tuvo problemas para mantener el control del partido y asegurar la décima victoria con un margen de puntos superior a los 10 en los 11 partidos que han ganado.

El escolta Tyler Herro, el segundo líder anotador de Miami, no pudo jugar debido a una magulladura en la muñeca derecha.

Mientras que los Wizards dieron descanso al escolta alero Spencer Dinwiddie, que es su tercer mejor encestador.