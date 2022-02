Yemen.- Los rebeldes huthis de Yemen tienen bajo arresto a dos miembros de la ONU en el país

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Los rebeldes huthis de Yemen tienen bajo arresto en la capital, Saná, a dos miembros del personal de Naciones Unidas en el país desde hace una semana, según ha confirmado el propio organismo.



El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha denunciado que se ha detenido a los empleados "sin ninguna justificación o acusación" y ha lamentado que no se les permita comunicarse con sus familias.



Asimismo, Dujarric ha trasladado la preocupación del organismo por no tener la posibilidad de ponerse en contacto con los detenidos, dos varones yemeníes que trabajan para la Oficina de Derechos Humanos y para la UNESCO, y que fueron arrestados el 5 y 7 de noviembre, respectivamente.



Naciones Unidas habría contactado la semana pasada con los huthis, quienes dieron "garantías" de que ambos miembros serían liberados. Sin embargo, Dujarric ha criticado que "siguen detenidos".



"Los miembros del personal permanecen detenidos, en violación de los privilegios e inmunidades de la ONU y en contravención directa de las garantías que recibimos la semana pasada. Pedimos su liberación inmediata", ha señalado.



Preguntado sobre unas presuntas condiciones impuestas por los huthis para la liberación de los miembros de Naciones Unidas, el portavoz ha remarcado que "el personal de la ONU no debe ser detenido arbitrariamente".



En otro orden de cosas, Dujarric ha condenado las ejecuciones sumarias de diez personas de las fuerzas de seguridad locales en la Gobernación de Hodeida hace menos de una semana.



"Se trata de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los Derechos Humanos, que deben ser investigadas de forma rápida y exhaustiva, y los responsables deben comparecer ante la Justicia", ha remachado el portavoz.



La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi y apoyado por una coalición internacional liderada por Arabia Saudí, y a los huthis, respaldados por Irán.



Los rebeldes controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país. El conflicto ha sufrido un recrudecimiento en varios frentes durante los últimos meses, pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial.