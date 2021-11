Universitarios de Ecuador convocan a protestas contra el recorte presupuestario

Estudiantes universitarios ecuatorianos protestando frente al Palacio de Gobierno en Quito (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/Cecilia Puebla

Quito, 18 nov (EFE).- La Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE) convocó a una jornada de protestas para el próximo jueves, en rechazo al recorte del presupuesto a la educación superior, propuesta por el Gobierno y sometida a debate en la Asamblea Nacional (Parlamento).

Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE, justificó la movilización de los estudiantes para el próximo 25 de noviembre, al asegurar que el recorte de los presupuestos universitarios previstos por el Gobierno supera los 213 millones de dólares.

“Este recorte dejará a miles de jóvenes sin acceso a la educación superior”, aseguró Chiluisa tras mencionar que el objetivo de la movilización es exigir a la Asamblea Nacional que no dé paso al recorte presupuestario previsto por el Gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso.

Asimismo, el dirigente estudiantil exigió al Gobierno la entrega de los recursos que sean necesarios para el funcionamiento de las universidades y demás centros de educación superior del país.

Para Chiluisa, el Gobierno de Lasso busca "debilitar a la universidad pública" con el recorte, acorde a los compromisos suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el dirigente, esos dos organismos multilaterales mantienen líneas de crédito con el país atados a compromisos financieros que "obligan a reducir presupuesto para educación y salud".

Por su parte, Víctor Hidalgo, presidente de la Asociación de Profesores de la Escuela Politécnica Nacional, criticó a varias autoridades del sector que, según dijo, han decidido "mentirle al país haciéndole creer que se ha aumentado el presupuesto”, cuando no es así.

Además, rechazó el argumento de que el recorte se basa en un análisis comparativo de los presupuestos de 2020 y 2021, ya que no toma en cuenta que el año anterior “existieron varios recortes” que ocasionaron el despido de profesores en varias instituciones de educación superior.

Según Hidalgo, un análisis objetivo debería partir desde el año 2015, lo que podría poner en evidencia la merma significativa de recursos entregados al sector educativo.

Con este tipo de recortes, ¿cómo se puede pedir "una educación de excelencia, señor presidente?”, preguntó el docente tras rechazar lo que consideró un intento de "mercantilizar la educación”.

Andrés Quishpe, coordinador de la Unión Nacional de Educadores (UNE, el mayor sindicato del magisterio), se sumó al llamamiento a las movilizaciones de la próxima semana en "defensa de la educación pública".

Durante la pandemia, en el Gobierno del expresidente Lenín Moreno (2017-2021), antecesor de Lasso, “se recortaron 900 millones de dólares”, recordó Quishpe.

El proyecto de presupuesto del Estado, elaborado por el Gobierno, es analizado por la Asamblea Nacional, por lo que la convocatoria a movilizaciones, según la FEUE, intenta presionar para que se dé marcha atrás en el interés de reducir los ingresos para la educación superior.

“Es un llamado de atención a la Asamblea Nacional para que escuche a la comunidad educativa, que está luchando en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad”, concluyó el presidente de FEUE.