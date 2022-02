Tenis.-Tenis/Finales WTA.- Garbiñe Muguruza: "Este título equivale casi a un 'Grand Slam'"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se mostró exultante tras ganar este miércoles las Finales WTA, un título que para ella "equivale casi a un 'Grand Slam'" y que le sirve para cerrar la que cree que ha sido su "mejor temporada" en el circuito y que le dará "una inercia muy buena" para el 2022.



"Creo que es una sensación diferente. Los 'grandes' son más conocidos, más vistosos y con más historia, pero cuando estás entre las ocho mejores, cada partido es una final y sabes que la que se lleve el trofeo es la mejor del año. Desde fuera a lo mejor no se aprecia, pero desde dentro equivale casi a un 'grande'", expresó Muguruza en rueda de prensa.



Para la de Caracas, "suena fenomenal" ser citada como 'maestra'. "Me siento como rara. La semana había empezado 'uffff' y no las veía todas conmigo, pero he aguantado, con la esperanza de que podía y me he demostrado que sí puedo", indicó.



"Es una sensación ahora. Había pasado tiempo desde que no levantaba un trofeo tan importante. Estuve el año pasado muy cerca en Australia y son estos momentos de los que vivimos y de los que nos alimentamos. Esa sensación de disputar finales, que es algo tan, tan difícil, que cuando lo lograr es un alivio y una sensación de que todo sufrimiento ha valido la pena", subrayó la campeona en Guadalajara (México).



Muguruza recalcó que había sido "una temporada larga", pero que tenía muchas ganas de pelear por este trofeo desde que le dijeron que "iba a ser en Guadalajara". "Esa fue mi motivación máxima y el conseguirlo te da una alegría que es lo mejor", añadió.



"Me vais a ver haciendo nada en una tumbona", replicó sonriente preguntada sobre si iba a celebrarlo de alguna manera especial. "El año pasado iba bien encaminada tras la final en Australia y todo se me frenó con el COVID. Quería empezar donde lo dejé y creo que ha sido mi mejor año, estable pese a algunos momentos, y donde más tranquila he estado. Ha sido en el que más finales he jugado y más títulos he ganado, rematando con este, así que considero que ha sido mi mejor temporada", recalcó.



Y todo ha sido fruto de "una evolución". "No hay secreto, es un trabajo de todos en equipo. Yo tengo más experiencia, más perspectiva y tranquilidad a la hora de llevar los buenos y los malos momentos. Aquí, empecé con mal pie y le he dado la vuelta, y no creo que anteriormente hubiese sido posible", admitió.



"Esta Garbiñe es más experimentada en los malos momentos. Esta semana ha sido estresante, pero había que luchar, luchar y aguantar, aunque admito que hubo un momento en el que me veía bastante fuera", prosiguió la doble campeona de 'Grand Slam'.



La hispano-venezolana no quiso "pensar mucho" en la posibilidad que tenía de hacer historia en el tenis femenino español para no ponerse "más nerviosa". "Ya tenía bastante presión tras verme eliminada y luego verme en la final, así que pasase lo que pasase era un torneo bueno. Pero es genial conseguir ser la primera mujer española en hacerlo, además hacía mucho desde Alex", aseguró en relación al último título de 'maestro' del tenis español conseguido en 1998 por Alex Corretja.



La exnúmero uno del mundo advirtió que en su carrera aún le faltan "algunos 'grandes'". "Son los torneos que más me motivan. He acabado este año con una gran sensación que me va a dar una inercia muy buena para empezar con confianza el 2022, pero pase lo que pase en Australia este trofeo no me lo va a quitar nadie", resaltó.



Finalmente, le restó importancia a ser a partir del lunes la número tres del mundo. "Es noticia estar arriba, pero la sensación de ganar es lo que me empuja a ser ambiciosa. Ese objetivo de ser la número uno está ahí, pero no hay no mejor sensación que llevarte un trofeo ya sea de un 'grande' o de un WTA 100. El ranking ya fue importante en su época y ahora lo miro menos", sentenció.