Sólo vale ganar

Imagen de archivo de un partido entre Levante y Athletic de Bilbao. EFE/ Manuel Bruque.

Valencia/Bilbao, 18 nov (EFE).- El Levante y el Athletic Club se miden este viernes en el Ciutat de Valencia en un partido que para el cuadro local es más que una final, tras trece jornadas sin ganar en la Liga, ante un rival muy peligroso por su necesidad de victoria después de tres partidos sin hacerlo.

El Levante se toma este encuentro como el inicio de la reacción y lo hace con la buena noticia de que los futbolistas Roberto Soldado, Jorge De Frutos y Roger Martí están recuperados de sus respectivas lesiones, aunque los tres están muy justos físicamente y es poco probable que puedan ser titulares.

Tras haber cambiado de portero en el último partido de LaLiga ante el Deportivo Alavés, Pereira tendrá que escoger entre Aitor Fernández o Dani Cárdenas y parece éste último quien tiene más opciones para estar en el once.

En defensa, Carlos Clerc volvería al equipo titular tras superar unas molestias en el obturador y, sin Rober Pier y con Mustafi recién recuperado de una lesión muscular sufrida hace casi un mes, Duarte es el principal candidato para acompañar a Rubén Vezo en el eje de la zaga.

Para el centro del campo, Pereira parece haber encontrado en Malsa, Campaña y Bardhi sus tres futbolistas imprescindibles, pero la duda de Jorge De Frutos, que sufrió en Vitoria una leve lesión muscular, podría provocar que Radoja entrara en la línea medular.

Sin Roger ni Soldado al cien por ciento físicamente, Morales y Dani Gómez parten con ventaja para ser titulares este viernes.

El Athletic, tras el segundo 0-1 consecutivo encajado la pasada jornada frente al Cádiz en San Mamés sufrió un duro mazazo en su ánimo y el de sus seguidores, que, justo antes de ese encuentro, se las prometían felices y en puestos europeos de cara al posterior parón liguero.

Por ello, en contra de lo esperado, el Athletic ha tenido que rumiar dos semanas un marcador que le impidió auparse a la plaza de Liga Europa y colocarse a dos puntos de la Liga de Campeones.

Ese objetivo se lo marca ahora para tres encuentros seguidos antes rivales de la parte baja de la tabla que le esperan en las próximas jornadas. Además del Levante, el penúltimo, el Granada, que marca la permanencia, y el colista Getafe.

Para buscar los tres puntos, Marcelino García Toral sufre las bajas del central Daniel Vivian, por una lesión muscular, y las de larga duración de Yuri Berchiche y Peru Nolaskoain.

La ausencia de Vivian, titular hasta su lesión, la palía Yeray Álvarez, lesionado en el tramo inicial del curso; y la de Yuri, el titular temporadas anteriores, Mikel Balenziaga.

Aunque tras el encuentro ante el Cádiz, quizás pueda haber algún cambio en los laterales trasladando a Íñigo Lekue a la izquierda y dando entrada en la derecha a Oscar de Marcos. La otra duda se sitúa en la delantera, en si seguirá junto a Iñaki Williams el joven internacional sub-21 Oihan Sancet o regresará de inicio Raúl García.

A quienes se espera seguro de regreso al once es a otros dos internacionales que no pudieron estar ante el Cádiz, Íñigo Martínez, por sanción, y Unai Vencedor, este también sub-21, por problemas gastrointestinales de última hora.

Otro cambio que podría darse es la entrada desde el inicio es el de Nico Williams, el hermano pequeño de Iñaki, por un Alex Berenguer que no está teniendo buena temporada. Completarían el equipo titular Unai Simón, Dani García y el capitán Iker Muniain.

Ficha técnica:

Levante: Cárdenas, Son, Vezo, Duarte o Mustafi , Clerc, Bardhi, Malsa, Campaña, Radoja o De Frutos, Morales y Dani Gómez.

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Lekue; Nico Williams, Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz)

Estadio: Ciutat de Valencia

Hora: 21:00

Clasificación: Levante UD (19º, 6 puntos) - Athletic Club (8º, 18 puntos)

La clave: La urgencia en el Levante es máxima. El Athletic, por su parte, tampoco anda sobrado después de tres partidos sin ganar en la Liga.

El dato: Sólo un triunfo local en las siete últimas visitas del Athletic, que ha ganado en el Ciutat de València hasta en seis ocasiones.

La frase:

Javier Pereira: “Debemos mirar hacia adelante, como si la Liga empezara mañana”.

El entorno: Tras la bronca en el último partido en casa, en la goleada recibida ante el Granada (0-3), la plantilla y la afición limaron asperezas en una reunión entre representantes de ambos bandos hace una semana.