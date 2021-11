Servicio de mensajería Signal le pone un freno al spam

ARCHIVO - Sin fotos, sin enlaces y con la posibilidad de bloquear y denunciar las solicitudes de mensajes de inmediato: con estas innovaciones, el servicio gratuito de mensajería Signal quiere proteger mejor a sus usuarios del spam. Foto: Signal.org/dpa-tmn - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

El servicio gratuito de mensajería Signal quiere hacer más seguros los mensajes de personas que no figuran como contactos en la propia agenda de teléfonos. En el futuro, las fotos de perfil de los remitentes que no estén en la libreta de direcciones no se podrán visualizar hasta que se habilite activamente esta función. De este modo, los desarrolladores de Signal quieren evitar que los usuarios reaccionen ante fotos de personas atractivas u otras imágenes engañosas, por ejemplo de una entidad bancaria, y que luego se vea envuelta en conversaciones que puedan conducir a un fraude. Por la misma razón, tampoco se seguirán mostrando las direcciones de Internet en las solicitudes de mensajes. Según explica en su blog el desarrollador de software Open Whisper Systems, esto se debe a que bajo estas direcciones podrían esconderse sitios web falsos y ataques de phishing. Para evitar el spam no solo en los mensajes y conversaciones individuales, sino también en toda la red, los usuarios tendrán la opción de bloquear a un solicitante y, al mismo tiempo, denunciarlo. De este modo, el servicio de mensajería espera reconocer e interrumpir las campañas de spam en una fase temprana. Signal creció fuertemente en 2021 y por lo tanto también se ha convertido en objeto requerido entre los defraudadores. La plataforma sin embargo asegura que la protección contra el spam no implica un análisis del contenido de los mensajes ni las relaciones entre los usuarios del servicio. Según el proveedor, si se pulsa la opción de "denunciar y bloquear el spam", Signal solo recibe el número de teléfono móvil del posible spammer y una identificación única y anónima. En caso de que un número sea denunciado repetidamente como spam o si su uso parece estar automatizado, la aplicación requerirá del usuario que resuelva un captcha para frenar el spam automatizado. Para llevar adelante este proceso, Open Whisper Systems está abriendo nuevos caminos. Normalmente, todo el software de Signal se expone y puede verse libremente (código abierto). Sin embargo, para luchar contra el spam habrá un servidor separado. Según la información, sus interfaces también serán de código abierto, pero la implementación exacta permanecerá en secreto para que los spammers no puedan eludir las medidas de protección. Open Whisper Systems hace hincapié en que esto no cambia los fundamentos del modelo de seguridad orientado a la privacidad de Signal e informó que aún no hay una fecha precisa de inicio de estas innovaciones. dpa