Rubén Blades: Las condiciones en Cuba, Venezuela y Nicaragua van a cambiar

Las Vegas, Estados Unidos, 18 Nov 2021 (AFP) - Con cinco décadas cantándole a América Latina, el salsero panameño Rubén Blades se define como un "optimista" y dice estar "completamente seguro" de que las condiciones actuales en Venezuela, Cuba y Nicaragua "van a cambiar favorablemente"."Yo creo que hay que ver las cosas a largo plazo, creo que estas son pruebas", dijo Blades refiriéndose a estos países latinoamericanos, en conversación con AFP.Blades habló minutos antes de entrar a la gala en la cual fue homenajeado como Persona del Año de la 22a edición de los premios Grammy Latino, que este año vuelve a su formato presencial en Las Vegas después de un año de pausa por la pandemia.El cantautor, que marcó carrera por sus letras de contenido social, llamó la atención a la necesidad de movimientos participativos en América Latina. "Hay una reacción de mucha gente que considero desafortunada y es la de no participar en el proceso político", dijo Blades. "No es suficiente estarse quejando del gobierno, tienes que entrar a cambiarlo. Las cosas las hacemos nosotros, esto no nos lo va a hacer nadie", agregó.El músico, que disputó las elecciones presidenciales de Panamá en 1994 y llegó en tercer lugar, destacó su acción como Ministro del Turismo del gobierno de Martín Torrijos (2004-2009). "Ese servicio público (...) me dio mucho más que todo lo demás", comentó."Yo espero que la gente reaccione y participe más en el proceso político. Los males que tenemos ahora mismo son males que hemos creado nosotros mismos ya sea por nuestra propia corrupción o por nuestra desidia", opinó.Con 73 años, y una carrera prolífica que incluye el cine y la televisión, el compositor de "El Cantante" dijo que la edad "no es lo peor que le puede pasar a una persona"."Cada año que tienes es una victoria sobre la muerte. Cada año que vives es algo que aprendiste. Ahora utilízalo y compártelo con los demás y mejora las condiciones del mundo que encontraste cuando llegaste. Tenemos que pensar en nuestra responsabilidad para que las cosas cambien"."La corrupción no se va a ir sola, hay que sacarla", subrayó el intérprete de "Pablo Pueblo".Blades fue el primero en llegar a la alfombra roja de la gala que lo homenajeaba y que se celebró la víspera de los premios Grammy Latino. "Aquí estoy más que todo para agradecer", dijo a la AFP.El "poeta de la salsa", ganador de ocho premios Grammy Latino y nueve premios Grammy, tiene otras dos nominaciones en esta edición de la mayor fiesta estadounidense de la música en español y portugués que se celebra el jueves. El cantante iniciará la breve gira "Salswing!" en Estados Unidos con Roberto Delgado & Orquesta este fin de semana. "Uno de nuestros compañeros murió de Covid [el percusionista Carlos Pérez Bidó], y la banda necesitaba encontrarse, darnos un abrazo y tocar. No es cuestión que la muerte nos detenga".El año que viene, Blades -que mantiene su participación en la serie "Fear the Walking Dead"- contó a la AFP que continuará trabajando en un libro autobiográfico, otro de poesías y una recopilación de sus artículos periodísticos, además de dos discos nuevos. "Esperamos tener salud para continuar trabajando", dijo.Artistas como Andrés Calamaro, Marc Anthony y Carlos Vives participan en el homenaje interpretando éxitos de Blades como "Paula C", "Patria" y "Decisiones".