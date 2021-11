Ranking Spotify en México : Top 10 de los 10 pódcast más populares de hoy jueves, 18 de noviembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de pódcast en tu plataforma de streaming favorita.

Eso lo tiene claro Spotify, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus producciones. Ahí se organizan según la predilección de los usuarios en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, mantente informado con lo último del acontecer mundial.

1. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

2. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

3. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

4. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

5. CREATIVO

Roberto Mtz se sienta a platicar con personas creativas destacadas de distintas industrias para aprender un poco sobre su forma de ver la vida.

6. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

7. La Hora Perturbadora

Un impactante podcast con Luisito Comunica sobre temas paranormales y divertidos. En cada episodio, Luis narrará experiencias paranormales y de ultratumba de la mano de expertos y testigos que nos darán toda la información para hablar de todos los sucesos. Asesinos en serie, experiencias con fantasmas, posesiones, teorías conspirativas, avistamientos extraterrestres y todos los temas que sin duda, serán una experiencia auditiva que mantendrá a los oyentes al filo de sus audífonos y los hará cuestionarse sobre las cosas perturbadoras que los rodean.

8. Desaprendiendo con Diana y Joy

Desaprendiendo nace con todas esas dudas que Diana y Joy se empezaron a cuestionar cuando decidieron formar una familia: autoconcepto, roles de género, inteligencia emocional, miedos, apego. Diana Atri es la cofundadora de la plataforma de arte contemporáneo After and Again y Joy Huerta es parte de Jesse y Joy, el multipremiado dueto musical. Busca Desaprendiendo en la plataforma donde estás escuchando este podcast.

9. Otro Rollo con Adal Ramones

Había una vez un programa que nos alegraba la vida todos los martes por la noche, el héroe de esa historia tenía una gran nariz y siempre usaba una gorra y junto con su fiel escudero el cual portaba un traje de abejita. nos hicieron reír por varios años. En este podcast solo retomaremos los tan anelados monólogos que se volvieron toda una tradición del show de Adal Ramones y también hemos recopilado ,las entrevistas más significativas ,entretenidas he interesantes que ocurrieron en ese programa..esperamos que sea de su agrado.

10. La Corneta

Música, actualidad, estilo de vida y humor

Los pódcast forman parte de nuestras vidas, a pesar de su reciente creación. Spotify nos consiente con una oferta enorme y de gran calidad para los usuarios en México.

Aquí, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para seleccionar algunos nuevos favoritos. Ya sabes que los encontrarás siempre en Spotify.

¿Viste cuál será tu nuevo preferido? ¿Te apetece escuchar una temporada completa? ¡24 horas diarias se quedarán cortas para que te estés al corriente!