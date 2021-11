Ranking iTunes en Argentina : Top 10 de las películas más vistas de hoy miércoles, 17 de noviembre

Ver pelis es algo a lo que estás acostumbrado, porque hay una enorme oferta en el mercado, tanto en los cines como en streaming. Es decir, ya no tienes que desplazarte para encontrar exactamente lo que buscas: producciones que rompen récords y tienen a todos sin aliento.

La noticia es que iTunes realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está viendo en tiempo real. La plataforma quiere colocarse como un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Mira las 10 pelis más buscadas en Argentina:

1. Fast & Furious 9

Dom Toretto lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a quienes más quiere. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob. Novena entrega de la famosa franquicia.

2. La patrulla canina: la película

La patrulla canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

3. Kursk

Narra la tragedia del submarino nuclear ruso 2000 K-141 Kursk ocurrida en agosto del año 2000 y la negligencia gubernamental que le siguió. Mientras los marineros luchan por sobrevivir, sus familias luchan desesperadamente contra los obstáculos políticos y las ínfimas probabilidades de salvarles.

4. Harry Potter y la piedra filosofal

Harry Potter es un huérfano que vive con sus desagradables tíos, los Dursley y su repelente primo Dudley. Se acerca su undécimo cumpleaños y tiene pocas esperanzas de recibir algún regalo, ya que nunca nadie se acuerda de él. Sin embargo, pocos días antes de su cumpleaños, una serie de misteriosas cartas dirigidas a él y escritas con una estridente tinta verde rompen la monotonía de su vida: Harry es un mago y sus padres también lo eran.

5. La hora más oscura

Un grupo de americanos viaja a Moscú coincidiendo con una invasión alienígena de la ciudad. Los termómetros marcan 40 grados durante la ola de calor más intensa de la historia de Moscú. Dos jóvenes buscan cobertura bajo un coche de policía abandonado en la Plaza Roja, ahora completamente desierta. No están buscando una sombra para resguardarse del sofocante calor. Tratan de evitar que les localicen unos alienígenas camuflados que han colonizado la ciudad. Desde hace algunos días, estos jóvenes y sus compañeros se han visto obligados a buscar refugio bajo tierra, ya que la ciudad, como el resto del mundo, ha sido diezmada por una amenaza alienígena. Ahora han de esconderse, cuentan con pocos suministros y buscan desesperadamente seguridad, algo difícil de encontrar incluso en la mayor atracción turística moscovita.

6. Géminis

Henry Bogan, un asesino a sueldo, pretende retirarse porque se siente viejo. Sin embargo, hay alguien que no está dispuesto a permitírselo porque tiene la misión de matarlo: un clon suyo más joven, más rápido y más fuerte.

7. Circo del Sol: Mundos Lejanos

Escrito y dirigido por Andrew Adamson ("Shrek," "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe") y producido por el cineasta ganador de un Academy Award (R) James Cameron, la película 3D incluye actuaciones artísticas y acrobáticas de algunas de las producciones más elaboradas de Cirque du Soleil.

8. Cry Macho

Texas, 1978. Una ex estrella de rodeo y criador de caballos retirado (Eastwood) acepta un encargo de un antiguo jefe: traer a su hijo pequeño desde México de vuelta a casa para alejarlo de su madre alcohólica. En el viaje, ambos se embarcarán en una inesperada aventura.

9. Dune

El hijo de una familia noble trata de vengarse de la muerte de su padre al mismo tiempo que salva un planeta rico en especias que se le encomienda proteger. Nueva adaptación al cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la gran pantalla por David Lynch en 1984.

10. El niño de la bicicleta

Cyril, un niño de once años, se escapa del hogar de acogida, donde su padre lo dejó después de prometerle que volvería a buscarlo. Lo que Cyril se propone es encontrarlo. Después de llamar en vano a la puerta del apartamento donde vivían, para eludir la persecución del personal del hospicio, se refugia en un gabinete médico y se echa en brazos de una joven sentada en la sala de espera. Así es como, por pura casualidad, conoce a Samantha, una peluquera que le permite quedarse con ella los fines de semana.

¿Cuáles son las pelis que arrasan en iTunes?

La plataforma se gana el corazón de sus seguidores no solo con buenas series, sino también con películas que ya son o se convertirán en clásicos. ¿Qué otro as bajo la manga tendrá este rey del streaming? ¿Cuáles sorpresas habrá guardadas para nosotros este año?

Mantente atento para conocer las últimas novedades.