Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy jueves, 18 de noviembre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar canciones nuevas que te puedan gustar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a la música más escuchada en Uruguay. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Apple con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según lo más sintonizado en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Bar

«Bar» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de TINI y L-Gante está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

2. Salimo de Noche

El sencillo más reciente de Tiago pzk y Trueno ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Salimo de Noche» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

En tercer lugar, continúa «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» de Taylor Swift.

4. Una Vaina Loca

«Una Vaina Loca», interpretado por Fuego, Manuel Turizo y Duki, continúa en el cuarto lugar de la lista.

5. Wow Wow (feat. Becky G)

Lo más nuevo de Maria Becerra, «Wow Wow (feat. Becky G)», entra directamente a la quinta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. Rápido Lento

«Rápido Lento» de Emilia y Tiago pzk se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la sexta posición.

7. Mirando Mas Allá

Cosechar éxitos es sinónimo de Cuerdas y Vientos. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Mirando Mas Allá», debute en el séptimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

8. Épica

«Épica» de Cuerdas y Vientos sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, tras subir del 10 en el que se encontraba ayer.

9. 8Hertz en Do Movimientos

«8Hertz en Do Movimientos» no para de sonar en el streaming, tras ascender 3 puestos en las listas de favoritos y situarse en la novena posición.

10. Qué Más Pues?

«Qué Más Pues?» de J Balvin y Maria Becerra se vende como pan caliente. Pasa del puesto 14 de ayer al 10 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Uruguay. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Apple!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Apple es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.