Ranking Apple en Argentina : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy jueves, 18 de noviembre

1. Bar

El sencillo más reciente de TINI y L-Gante ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Bar» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Salimo de Noche

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Tiago pzk y Trueno. Quizás por esto es que «Salimo de Noche» debuta en el ranking directamente en el segundo puesto.

3. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

Cosechar éxitos es sinónimo de Taylor Swift. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)», debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

4. Una Vaina Loca

«Una Vaina Loca» de Fuego, Manuel Turizo y Duki es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Cold Heart (PNAU Remix)

Lo más nuevo de Elton John y Dua Lipa, «Cold Heart (PNAU Remix)», entra directamente al quinto lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. Antes de Ti

«Antes de Ti» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Rusherking y Maria Becerra está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

7. Rápido Lento

En séptimo lugar, continúa «Rápido Lento» de Emilia y Tiago pzk.

8. Todo De Ti

«Todo De Ti», interpretado por Rauw Alejandro, ocupa el octavo lugar de la lista.

9. Miénteme

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de TINI y Maria Becerra sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. Qué Más Pues?

«Qué Más Pues?» de J Balvin y Maria Becerra va en descenso: ya llega a la décima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 9.

