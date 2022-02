Rafa Nadal celebra el X aniversario de su Fundación rodeado de las mujeres más importantes de su vida

03-11-2021 Rafa Nadal, Ana María Parera y Mery Perelló posan de lo más sonrientes en el décimo aniversario de la Fundación Rafa Nadal EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El tenista ha anunciado los nuevos proyectos de la Fundación que lleva su nombre en un acto muy especial en el que contó con el apoyo de su mujer Mary Perelló, su hermana Maribel Nadal, y su madre, Ana María.



MADRID, 18 (CHANCE)



Rafa Nadal ha vivido este miércoles un día inolvidable. Y es que el tenista ha celebrado el décimo aniversario de su Fundación con un emotivo acto celebrado en la capital en el que, además de repasar todo lo que han conseguido en esta década de trabajo, han anunciado los nuevos proyectos que pronto pondrán en marcha, demostrando su compromiso con la infancia y los jóvenes en riesgo de exclusión.



Un acto en el que, como no podía ser de otra manera, Rafa ha estado acompañado por Mery Perelló, y por toda su familia, tan implicados en la Fundación que lleva su nombre como él. Mientras que su mujer es la directora de la institución, sus padres, Ana María Parera y Sebastián Nadal, tienen los cargos de presidenta y vicepresidente respectivamente; y su hermana, Maribel, el de responsable de marketing y ventas.



Rompiendo con su habitual discreción frente a los medios en un día tan especial, el tenista - que en estos momentos se recupera de una lesión en el pie - posó de lo más sonriente con su esposa y su madre, alma de la Fundación, que Rafa y Ana María decidieron crear "para intentar ayudar y devolver a la sociedad toda la suerte que tenemos y lo bien que nos ha tratado la vida", como el deportista ha confesado.



De lo más sonriente y dejando a un lado su timidez ya que la ocasión lo merecía, Mery enamoró con su elegante sencillez luciendo su melena ondulada al natural y un traje de pantalón blanco, mientras que Maribel Nadal - que presenció el acto entre el público muy pendiente de sus dos abuelas, que viajaron a Madrid para no perderse el aniversario - se convirtió en la perfecta 'working girl' con pantalón negro, camisa blanca y una versátil blazer gris de cuadros.



Recordando los inicios de su Fundación hace diez años y satisfecho por haber cumplido con los objetivos que se plantearon en 2011, Rafa ha destacado el ejemplo que siempre ha tenido en su madre "siempre aportando desde sus posibilidades". "Siempre he intentado ayudar y hemos destinado nuestro esfuerzo a proyectos que nos motivasen, con un valor añadido. Nosotros creamos ilusiones y oportunidades y el deporte y la educación lo abre de par en par", ha apuntado el tenista durante el acto.



Entre los proyectos de la Fundación Rafa Nadal, el denominado 'Nets' (Nadal education tennis school), en el que atienden al sur de India a 250 menores al año a través del tenis y las actividades educativas de inglés e informática y en el que han participado más de 1.900 personas. Otra de sus iniciativas es 'Más que tenis' destinado a deportistas con discapacidad intelectual que se entrenan y juegan al tenis en veinte escuelas de toda españa, con 1.778 beneficiarios. 'Juega y estudia' es un proyecto de becas para promocionar el talento deportivo y educativo de jóvenes que quieren estudiar en universidades de estados unidos y que ha beneficiado a 53 chicos y 62 chicas. Proyectos con los que, como ha señalado Mery Perelló, "ofrecemos a menores en riesgo de exclusión y a familias que cada vez tienen más difícil dar una formación complementaria a sus hijos, un entorno seguro. Todos y cada uno de los niños tienen potencial, y queremos ayudarles a conseguir lo que se propongan".



Además de repasar sus proyectos en esta década, Rafa ha anunciado que abrirá un nuevo centro de su Fundación en Madrid, donde seguirán ayudando a niños y jóvenes de nuestro país.