Peso chileno se debilita y registra mínimo de 18 meses: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno se encuentra entre las divisas de mercados emergentes de peor desempeño por segunda sesión consecutiva después de que el Ministerio de Hacienda detuviera las ventas de dólares hasta diciembre y el candidato de derecha, José Antonio Kast, perdiera algo de fuerza antes de las elecciones presidenciales del domingo.

La moneda se debilitaba un 1,1% y extendía las pérdidas de esta semana al 4,5%, el segundo peor desempeño entre todas las principales divisas, mientras los operadores se preparan para una elección reñida.

El Ministerio de Hacienda estaba vendiendo hasta US$300 millones por día en noviembre antes de decidir detener el proceso hasta diciembre, lo que se suma a un mercado ya nervioso.

Kast perdió terreno en un debate presidencial realizado el lunes por la noche en beneficio de otros candidatos.

La continua caída del cobre de esta semana también contribuye a la percepción negativa, dado que el metal representa más de la mitad de las exportaciones chilenas.

El PIB del tercer trimestre fue de un 17,2% interanual, por debajo de la estimación de un 17,6%, lo que es un factor más que se suma a la debilidad de la moneda, aunque la actividad sigue siendo fuerte. Los datos más bajos de lo esperado reducen levemente el margen del banco central para mantener una política monetaria restrictiva.

Previamente en la sesión, el peso alcanzó un nuevo mínimo de 18 meses de 841,22 por dólar, luego de traspasar y cobrar impulso de deprecación más allá del nivel de 825 por dólar.

El peso colombiano retrocedía un 0,7% el jueves, en línea con otras monedas latinoamericanas en medio de una agenda internacional relativamente tranquila.

La divisa se mantiene firme en su senda de depreciación hacia 4.000 pesos por dólar, que ofreció un fuerte apoyo a principios de este año. El peso se deprecia por segundo día en una poco habitual semana volátil.

El sol peruano ha vuelto a rondar los 4,00 por dólar, mientras que el presidente Castillo sigue lidiando con numerosos cambios en su gabinete. Jorge Luis Prado prestó juramento como ministro de Producción, el tercero en el cargo desde que Pedro Castillo asumió la presidencia el 28 de julio.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:

CLP Hits 18-Month Low as Ministry Ends USD Sales: Inside Andes

Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.