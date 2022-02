Perú.- Vásquez asegura que el secretario de la Presidencia peruana debería dimitir tras el escándalo del Ejército

07-10-2021 La primera ministra, Mirtha Vásquez, y el presidente peruano, Pedro Castillo. POLITICA TWITTER @PRESIDENCIAPERU



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, ha considerado este jueves que "todo funcionario cuestionado debe dar un paso al costado", en referencia al secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, que se ha visto salpicado por un escándalo de presuntas presiones para ascensos irregulares dentro del Ejército.



"Todo funcionario que esté cuestionado, por prudencia, debería de dar un paso al costado", ha declarado Vásquez, para agregar que "el secretario de Palacio tiene denuncias serias" en su contra. "Estamos dispuestos a colaborar con las investigaciones, son cosas que hay que investigar profundamente".



No obstante, ha insistido en que "es prerrogativa del presidente su permanencia". No es la primera integrante del Gobierno que ha compartido la opinión de que Pacheco debería dimitir, como ya lo hizo el ministro de Defensa, Walter Ayala, también implicado en el escándalo de ascensos irregulares.



El ministro de Economía, Pedro Francke, también cree necesario que Pacheco se aparte del cargo, ya que las pruebas que se han presentado en su contra --unos mensajes enviado en la red social de mensajería instántanea Whatsapp-- "muestran algo que no debe suceder", informa la emisora local RPP.



Varios ex comandantes del Ejército peruano han denunciado presiones para tratar de forzar determinados ascensos en las Fuerzas Armadas. La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar contra Ayala y Pacheco.



El mandato de Castillo, que acaba de cumplir el hito de cien días, ha arrancado con una sucesión de polémicas políticas que han motivado varios cambios en el Gobierno en poco tiempo. Entre los altos cargos que han dimitido figura el ministro del Interior, Luis Barranzuela, por violar las restricciones sanitarias al organizar una fiesta de Halloween. Esta misma semana Castillo ha jurado a los nuevos responsables de las carteras de Defensa y Producción.