Perú.- Diputados opositores presentan una moción para interrogar al ministro de Educación por la filtración de exámenes

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Los diputados del partido opositor peruano Avanza País han presentado una moción para citar a declarar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por la supuesta filtración de exámenes para las oposiciones a cuerpos docentes del país.



La moción en cuestión contiene un pliegue de diez preguntas que deberán ser respondidas por el ministro en el pleno del Congreso en caso de que la iniciativa salga adelante, según ha indicado el partido en un comunicado.



Los diputados han presentado formalmente la medida, que hace referencia a las informaciones difundidas el 13 de noviembre por varios medios de comunicación, que aseguraban que el contenido y las respuestas de los exámenes fueron filtrados horas antes de la realización de los mismos.



Asimismo, señalan que el Ministerio de Educación solo emitió un comunicado en el que aborda estas denuncias e indica que el Instituto Nacional de Estadística e Informática era el encargado de la impresión, traslado, aplicación y confidencialidad de la prueba.



Sin embargo, los diputados aseguran que esto "de ninguna manera resta responsabilidad política al titular del sector". "Resulta indispensable que el ministro de Educación exponga ante el Congreso el alcance y magnitud de las filtraciones y la trascendencia de los mismos", han aseverado.



Por su parte, Gallardo, que ha descartado que las pruebas se vuelvan a realizar, no ha descartado presentar su dimisión para que el Gobierno del presidente, Pedro Castillo, no se vea salpicado.



"Si esta polvareda, donde hay intereses de sectores obstruccionistas, y todo continúa, y si mi presencia afecta al Gobierno, yo no tengo ningún inconveniente en dar un paso al costado", ha dicho en una rueda de prensa. A su juicio, la conducta de un sector del Congreso "es ir uno por uno" hasta acabar con el Gabinete.



El ministro de Educación ha expresado además que acudirá al Parlamento a declarar sobre las presuntas irregularidades en el marco de la realización de los exámenes, la Prueba Única Nacional que permite nombrar nuevos docentes.