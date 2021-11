Pedro Gonçalves lleva al Sporting a octavos

EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA

Redacción deportes, 18 nov (EFE).- Un doblete de Pedro Gonçalves que marcó el segundo gol a dos minutos del final, de penalti, proporcionó este jueves al Sporting el triunfo ante el Varzim (2-1) y la clasificación para los octavos de final de la Copa de Portugal.

El Sporting, diecisiete veces campeón del torneo, la última hace tres años, no lo tuvo fácil ante el penúltimo clasificado de la segunda división portuguesa.

El técnico Rubén Amorim tuvo que recurrir a Gonçalves y a los españoles Pablo Sarabia y Pedro Porro, titulares habituales que se quedaron inicialmente en el banquillo y que saltaron al campo a la hora de juego.

El marcador no se movió hasta pasada la hora de partido. Gonçalves, que sustituyó al caboverdiano Jovane Cabral en el 57, abrió el marcador once minutos después.

Sin embargo, en el 79 el brasileño Eli empató al transformar un penalti pero en el 88, también desde los once metros, Gonçalves volvió a marcar para dar el triunfo al cuadro lisboeta en el duelo disputado en el estadio Jose Alvalade.

El Varzim se quedó sin opciones sobre todo cuando, en el tiempo añadido, tuvo que jugar con diez jugadores por la expulsión del brasileño Murillo que vio dos tarjetas amarillas en solo seis minutos.

- Resultados de los dieciseisavos de final:

. Jueves

SPORTING (1) 2 - Varzim (2) 1

. Viernes:

Casa Pia (2) - Farense (2)

Peñafiel (2) - Portimonense (1)

Benfica (1) - Paços Ferreira (1)

. Sábado

Leça (4) - Gil Vicente (1)

Vizela (1) - Estrela da Amadora (2)

Rio Ave (2) - Olhanense (4)

Braga (1) - Santa Clara (1)

Alverca (3) - Famalicao (1)

Oporto (1) - Feirense (2)

. Domingo

Serpa (4) - Estoril (1)

Vilafranquense (2) - Mafra (2)

Paredes (4) - Torreense (3)

Caldas (3) - Belenenses (1)

Moreirense (1) - Vitoria Guimaraes (1)

Tondela (1) - Leixoes (2).