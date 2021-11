Orlando Magic logra ganar a New York Knicks (98-104)

Orlando Magic logró ganar como visitante a New York Knicks por 98-104 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks consiguieron ganar en casa contra Indiana Pacers por 92-84. Por su parte, los de Orlando Magic perdieron fuera de casa con Atlanta Hawks por 129-111. Con este resultado, Orlando Magic suma cuatro victorias en 15 partidos jugados en la NBA, mientras que New York Knicks se queda con ocho victorias en 15 partidos disputados.

En el primer cuarto hubo alternancias en el luminoso, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto y finalizó con un 23-21. Posteriormente, durante el segundo cuarto se produjo una remontada de la mano de los jugadores del equipo visitante y anotaron la máxima diferencia (un punto) al final del cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 26-29. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 49-50 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de Orlando Magic se distanciaron en el marcador, acrecentaron la diferencia hasta un máximo de 10 puntos (58-68) y terminó con un resultado parcial de 18-22 y un 67-72 de resultado global. Finalmente, el último cuarto también estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador hasta que el equipo visitante logró cerró el cuarto con un resultado parcial 31-32. Tras todo esto, el duelo concluyó con un resultado final de 98-104 a favor de Orlando Magic.

Durante el partido, destacaron Cole Anthony y Franz Wagner por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 15 puntos, siete asistencias y 10 rebotes y 16 puntos, una asistencia y nueve rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron RJ Barrett y Mitchell Robinson, con 17 puntos, cinco asistencias y nueve rebotes y 13 puntos y 11 rebotes respectivamente.

Tras conseguir la victoria, el próximo choque de Orlando Magic será contra Brooklyn Nets en el Barclays Center. Por su parte, en el próximo encuentro, New York Knicks buscará la victoria contra Houston Rockets en el Madison Square Garden.