Omar Sánchez hace balance de su matrimonio con Anabel Pantoja: "Estoy más feliz que nunca"

18-11-2021 Omar Sánchez ha lanzado su primera colección de joyas con Anabel Pantoja. MADRID, 18 (CHANCE) Anabel Pantoja y Omar Sánchez han reaparecido tras su gran boda canaria el pasado 1 de octubre y lo han hecho por todo lo alto; más enamorados que nunca y presumiendo de complicidad en la presentación de su primera colección de joyas juntos. Un fiestón por todo lo alto en un céntrico local de Madrid, al que no faltaron rostros conocidos como Carlota Corredera, Belén Esteban, Lydia Lozano, Alejandro Albalá, Amor Romeira o la influencer Susana Molina y en el que el surfero, alejado de los medios desde que participó en 'Supervivientes', ha hecho balance de su primer mes de casado con la sobrina de Isabel Pantoja. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Anabel Pantoja y Omar Sánchez han reaparecido tras su gran boda canaria el pasado 1 de octubre y lo han hecho por todo lo alto; más enamorados que nunca y presumiendo de complicidad en la presentación de su primera colección de joyas juntos. Un fiestón por todo lo alto en un céntrico local de Madrid, al que no faltaron rostros conocidos como Carlota Corredera, Belén Esteban, Lydia Lozano, Alejandro Albalá, Amor Romeira o la influencer Susana Molina y en el que el surfero, alejado de los medios desde que participó en 'Supervivientes', ha hecho balance de su primer mes de casado con la sobrina de Isabel Pantoja.



Feliz por este nuevo e inesperado proyecto de la mano de Anabel, a la que define como su "mejor maestra", Omar se confiesa un apasionado de la moda y sobre todo del mar, elemento en torno al que gira su colección, en cuyas joyas podemos descubrir cuál es el lema que intenta seguir en su día a día con la prima de Kiko Rivera: "'One life, one chance', una vida, una oportunidad, es una frase que tengo tatuada y que tenemos que seguir en la vida", afirma, demostrando lo diferente que es su carácter al de su mujer.



"Estoy más feliz que nunca", revela un mes después de su boda y dejando claro que las noticias sobre una presunta infidelidad a Anabel eran "todas falsas". "Yo estoy muy tranquilo, ella confía en mí, somos un gran equipo y nos queremos mucho. Estamos muy contentos de lo que hemos formado", confiesa un Omar al que se le cae la baba hablando de la influencer.



Sin planes de luna de miel por el momento debido a sus apretadas agendas profesionales, el surfero también descarta ampliar la familia y darle un sobrino nieto a Isabel Pantoja por el momento, ya que "tengo 30 años aún". "La paternidad suena muy grande todavía, va para largo", asegura, descubriendo quién es la gran joya de su vida: "Anabel, por supuesto".