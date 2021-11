Ogier-Evans, duelo final en Monza por el título

El piloto francés Sebastien Ogier, con el Toyota Yaris WRC, en una imagen de archivo. EFE/Enric Fontcuberta

Redacción Deportes, 19 nov (EFE).- El Mundial de rallys 2021 termina este fin de semana en Monza (Italia) con el duelo final por el título entre dos pilotos del equipo Toyota: el francés Sebastien Ogier y el británico Elfyn Evans, con la clara ventaja de 17 puntos que el primero dispone sobre el segundo.

Ogier, de 37 años y que se retirará como piloto mundialista a tiempo completo cuando acabe la temporada para pasar a tener un programa parcial, es claro favorito a sumar su octavo título mundial y situarse a uno solo del récord de su compatriota Sebastien Loeb. Elfyn Evans, de 31, persigue en Monza su primera corona.

El francés llega a la carrera de cierre como líder, fruto de sus cuatro victorias y un total de seis podios. El británico firmó dos triunfos y también seis podios y parte en Monza como el único con opciones matemáticas de privar a Ogier del título, ya que el tercero, el belga Thierry Neuville (Hyundai), está a 45, cuando hay un máximo de 30 en juego.

"Si bien es cierto que este rally será el final de un capítulo deportivo para mí y especialmente para Julien (Ingrassia, su copiloto, que se retirará cuando acabe esta carrera), no es algo en lo que esté pensando demasiado por ahora: Creo que es la mejor manera de afrontarlo para poder dar lo mejor de mí como siempre y centrarme en nuestro objetivo de ganar los dos títulos", señala Ogier en declaraciones que difunde su equipo.

"Por supuesto, la situación de cara a Monza es mucho más favorable que la de hace un año, ya que esta vez tengo algunos puntos de ventaja en la clasificación de pilotos. Pero aún no está hecho y tenemos que mantener la concentración", agrega el francés, que año pasado ganó este rally para sumar su séptimo título.

"Hicimos un buen test en Italia la semana pasada, y espero que podamos empezar el rally con el ritmo adecuado, rendir bien y luchar por un resultado alto, además de tener en mente el campeonato", explica.

Elfyn Evans cree que "es bueno llegar a la última prueba todavía con posibilidades de conseguir el título de pilotos". "Es una posibilidad remota, pero Scott (Marti, copiloto) y yo daremos lo mejor de nosotros mismos. El enfoque será simplemente buscar el mejor resultado posible y ver qué pasa", señala en declaraciones a Toyota Gazoo Racing.

Con victorias en ocho de las once pruebas disputadas hasta ahora, la de 2021 ha sido la temporada más exitosa para el Toyota Yaris WRC en su quinto y último año de competición, ya que el que viene será sustituido por el GR Yaris WRC Rally1, ya que el campeonato entra en la era de los motores híbridos.

En el Mundial de marcas, Toyoya tiene una ventaja de 47 puntos con un máximo de 52 puntos disponibles en la última prueba, lo que significa que la corona estará asegurada si cualquiera de sus tres coches termina el rally dentro de los siete primeros puestos.

El Rally de Monza se disputa entre el viernes y el domingo por las estrechas y reviradas carreteras de los Alpes bergamascos, cerca de Milán, y el legendario circuito de la ciudad italiana, informa la web del campeonato.

La acción comienza el viernes con siete tramos cronometrados, el último de ellos, ya de noche, en el circuito de Monza.

El sábado están programadas seis especiales más. La carrera acaba el domingo con tres más, la primera de nuevo en el autódromo, seguida de dos pasadas al tramo Serraglio.