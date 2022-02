Nigeria.- Ascienden a cerca de 50 los muertos en los ataques perpetrados contra dos aldeas en el noroeste de Nigeria

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El balance de muertos por los ataques perpetrados el domingo por personas armadas no identificadas contra dos localidades situadas en el estado nigeriano de Sokoto (noroeste) ha ascendido a cerca de 50, según han confirmado las autoridades.



El gobernador de Sokoto, Aminu Tambuwal, ha señalado que 45 personas fueron asesinadas en las localidades de Illela y Goronyo, después de que confirmar el martes un total de 15 fallecidos, según ha recogido el diario 'The Premium Times'.



Asimismo, el portavoz de Tambuwal, Muhammad Bello, ha manifestado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica BBC que los residentes han confirmado el entierro de 45 personas, sin que por ahora haya reclamación de la autoría del ataque.



Bello ha subrayado que decenas de personas resultaron heridas en los ataques, incluido un líder local, por lo que no se descarta que el balance de víctimas mortales pueda aumentar en los próximos días.



Estas zonas son algunas de las que sufren un apagón de las comunicaciones y sufren una prohibición de la celebración de mercados semanales para intentar contener las actividades de bandas criminales armadas, que han aumentado sus ataques durante los últimos meses.



Nigeria ha sufrido un deterioro de la situación de seguridad durante los últimos años a causa de las operaciones de grupos yihadistas y bandas criminales, implicados en diversos secuestros tras ataques contra centros educativos.



Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país --donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.