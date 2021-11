18-11-2021 México/EEUU.- Biden reafirma a López Obrador la nueva política de EEUU de tratar a sus vecinos regionales en "igualdad". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido este jueves en la Casa Blanca a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien le ha hecho saber que Washington ya no utiliza expresiones como "nuestros amigos del sur", sino que les trata en condiciones de igualdad. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL POOL



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido este jueves en la Casa Blanca a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien le ha hecho saber que Washington ya no utiliza expresiones como "nuestros amigos del sur", sino que les trata en condiciones de igualdad.



"En realidad, señor presidente, ya no usamos expresiones como 'nuestros amigos del sur', sino que estamos hablando de nuestros pares, nuestros países están en igualdad, y es lo que me gusta", le ha dicho Biden a López Obrador en un encuentro previo antes de la celebración de la IX Cumbre de Norteamérica, en la que también participa el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



"Es una nueva relación emergente que se basa en el respeto mutuo (...). Sé que ambos estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude a nuestros pueblos, ha enfatizado Biden.



Por su parte, López Obrador ha recordado uno de los puntos que ambos abordaron la primera vez que conversaron telefónicamente, que Estados Unidos dejaría de ver al resto de la región como su "patio trasero".



"De esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y soberanía. Agradecemos muchos ese trato respetuoso", ha dicho un López Obrador que también le ha transmitido su "beneplácito" a la iniciativa "para regularizar la situación migratoria de once millones de personas".



"Estamos atentos a ese proceso y deseamos que le apoyen en el Congreso, tanto los legisladores del Partido Demócrata, como del Partido Republicano (...) una iniciativa que beneficia a millones de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidas", que tiene "dimensión social" y "hace justicia".



Antes de verse en el Despacho Oval, López Obrador se ha reunido también con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a quien también le ha transmitido esta buena acogida que la ley de regularización de Biden ha tenido en el seno del Gobierno mexicano; y con Trudeau, con quien ha reafirmado un acuerdo para poner en práctica nuevas políticas públicas más inclusivas para los pueblos originarios.



Este ha sido el último encuentro bilateral de este jueves antes de que los tres líderes se reúnan finalmente para abordar asuntos en materia de integración, migración, sanidad y recuperación económica.



Se trata del primer encuentro de la conocida como cumbre de lo 'Tres Amigos' desde 2016, cuando el expresidente Donald Trump decidió de manera unilateral suspender estas reuniones bajo argumentos proteccionistas contra el libre comercio.