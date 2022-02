México.- Felipe González dice que López Obrador es más "predicador" que presidente y critica su sometimiento a Trump

22-10-2021 El expresidente del Gobierno, Felipe González, interviene en el coloquio: "Es el momento de Extremadura, España y Europa: respuestas desde la socialdemocracia", en el 13 Congreso Regional del PSOE, a 22 de octubre de 2021, en Mérida, Badajoz, Extremadura, (España). En este acto, el PSOE extremeño aborda cuestiones como la sostenibilidad, el ecologismo, el reto demográfico, una administración moderna, el feminismo o un nuevo modelo de partido, con el objetivo de trabajar para dar "estabilidad y seguridad" a la comunidad y a la ciudadanía. POLITICA Andrés Rodríguez - Europa Press



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha asegurado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es más un "predicador" que un presidente y ha criticado que se sometiera a "todo lo que le pedía" Donald Trump pese a los insultos que profería contra el pueblo mexicano.



Durante una charla con el escritor y periodista mexicano Jesús Silva-Herzog Márquez en el podcast 'Sintonías infrecuentes', recogida por Europa Press, González ha cargado contra la gestión política de López Obrador porque, a su juicio, no hay ninguna propuesta de políticas públicas que reviertan los problemas de desigualdad en México.



"En ese sentido es más un predicador que un presidente", ha manifestado González, que ha criticado el "mar de contradicciones" que hay en sus discursos además de algunos "gestos" que incluso "contradictoriamente han fragilizado las atenciones sanitarias" durante la pandemia de coronavirus.



En este punto, ha lamentado que el presidente mexicano no haya dado "pasos serios" en la redistribución del ingreso para que la democracia mexicana sea incluyente y minimice la fractura que hay entre el "60% de la población que vive fuera del sistema y el México del 30 o 35% que vive en el siglo XXI", ha citado.



ASUME UN PAPEL DE "GUARDIÁN"



Referente a la relación de AMLO con el exmandatario estadounidense, González ha admitido que le sorprendió ya que "no solo no lo confrontaba" sino que "hacía lo que le pedía Trump", asumiendo así un papel de "guardián" en el control de la frontera sur o el control de la inmigración a pesar de los insultos que Trump hacía al pueblo mexicano, ha ejemplificado.



"No le vi nunca una reacción nacionalista en el sentido más tradicional de México frente a Trump. Esa fue otra de las cosas que me chocó", ha aseverado González.