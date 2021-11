López Obrador pide impulsar la reforma migratoria en EE.UU. en cita con Harris

Foto de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Washington, 18 nov (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abogó este jueves por la aprobación en Estados Unidos de una reforma migratoria que resulte en la legalización de los inmigrantes indocumentados, al opinar que "es justo" hacerlo.

López Obrador se pronunció así al inicio de su reunión de este jueves con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, con quien se vio en la Casa Blanca antes de su encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el contexto de la IX Cumbre de los Líderes de Norteamérica.

"Le vamos a plantear al presidente Biden, con todo el respeto, que celebramos el que haya enviado al Congreso la iniciativa para regularizar a migrantes, y que ojalá los legisladores de los dos partidos ayuden, porque es justo", recalcó el presidente mexicano en declaraciones a la prensa junto a Harris.

Añadió que hay "gente muy trabajadora, honrada, que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo", y que "no hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio", por lo que México estará "observando" la evolución de esa propuesta.

En su primer día en el poder, en enero, Biden propuso al Congreso una reforma migratoria que daría una vía a la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados del país, pero ni esa iniciativa ni otras más limitadas que han impulsado los demócratas en materia migratoria han salido adelante por ahora.

López Obrador también subrayó la importancia de que Estados Unidos y México inviertan en Centroamérica "para que haya trabajos y haya bienestar" en la región, y que "la migración sea opcional , no forzosa, por necesidad o por violencia".

Opinó además que, si se "fortalece la integración económica en América del Norte, se va a necesitar ordenar el flujo migratorio", lo que puede generar oportunidades y "empleos" en la región.

También reiteró su idea de integrar económicamente todo el continente americano al estilo de la Unión Europea, y "producir" más en la región lo que se necesita, para "no estar dependiendo de importaciones" y aprovechar la "gran demanda en América".

"La integración económica del América del Norte es una opción, y como ideal, la integración del continente americano, para ser la región más fuerte económicamente del mundo", subrayó.

Por su parte, la vicepresidenta estadounidense aseguró que la reunión entre ambos era una "continuación" de la que mantuvieron en junio en Ciudad de México, y dijo que ha "disfrutado de todas las conversaciones" que ha mantenido con el presidente mexicano.

"Nuestra conversación se extiende a la prosperidad económica, la preocupación mutua sobre la migración y sobre lo que haremos en nuestra alianza para afrontar las causas de raíz de la migración, y lo que hacemos en materia de tecnología y la exploración del espacio", indicó Harris.

El presidente mexicano se dirigió a continuación a su primera reunión en persona con Biden, y luego tenía previsto mantener un encuentro trilateral con el líder estadounidense y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.