Ley de infraestructura de EEUU impulsará autos eléctricos: Biden

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el proyecto de ley de infraestructura de US$550.000 millones que firmó ayudará a impulsar las ventas de vehículos eléctricos fabricados en territorio estadounidense, como los Hummers a batería fabricados en la planta de General Motors Co. en Detroit que visitó este miércoles.

Biden dijo que la legislación, junto con su propuesta Build Back Better, impulsaría las ventas de baterías de vehículos, piezas y otros materiales. “Vamos a asegurarnos de que los trabajos del futuro terminen aquí en Michigan, no al otro lado del mundo”, dijo Biden en la planta.

El proyecto de ley incluye no solo US$7.500 millones para construir alrededor de 400.000 nuevas estaciones de carga eléctrica, sino miles de millones más para carreteras, ferrocarriles y puertos. Hay mucho en juego: los funcionarios de la Casa Blanca cuentan con la legislación para cambiar las percepciones de que tanto la situación económica de la nación como la presidencia de Biden están vacilando.

Aproximadamente siete de cada 10 estadounidenses dicen que la economía está en mal estado, según una encuesta del Washington Post-ABC News publicada el fin de semana pasado. El 55% dice que desaprueba el desempeño económico de Biden, mientras que su índice de aprobación general se ha desplomado a solo un 41%.

Por su parte, funcionarios de la Casa Blanca han reconocido el costo político que la inflación está teniendo en las perspectivas políticas del presidente. Gracias a los cuellos de botella en la cadena de suministro posteriores a la pandemia y la voraz demanda de los consumidores, los precios están aumentando al ritmo más rápido en tres décadas. Un informe publicado la semana pasada por la Oficina de Estadísticas Laborales dijo que los costos de la energía y la atención médica fueron algunos de los factores que hicieron subir los precios al consumidor un 6.2% el mes pasado, en comparación con el año anterior.

El equipo de Biden sostiene que meses de luchas internas en el Congreso por sus diferencias en las propuestas legislativas, incluido un paquete de gasto social de US$1,750 millones que aún se encuentra en negociación, ha dificultado la promoción de sus logros.

“Esta ley reconstruirá nuestros puentes, nuestros sistemas de agua, nuestras líneas eléctricas, nuestra red eléctrica mejor y más fuerte”, dijo Biden en la planta de GM.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el lunes que promover la nueva ley le brinda a Biden la oportunidad de “estar en el país, conectando la agenda, los impactos en la vida de las personas, yendo más allá del proceso legislativo para hablar sobre cómo esto los ayudará”.

Biden ha adoptado un tono más comprensivo al tiempo que busca recuperar a las votantes suburbanas y femeninas que ayudaron a impulsarlo a la Casa Blanca.

El presidente abrió su discurso el miércoles señalando una serie de noticias económicas prometedoras, desde las garantías de los minoristas de que los estantes estarían abastecidos para las vacaciones hasta las revisiones al alza en informes laborales recientes. El esfuerzo por promover datos más positivos subrayó el afán de la Casa Blanca por mejorar una narrativa que pesa sobre la Administración.

