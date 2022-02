18-11-2021 Lefties marca un antes y después en la moda con su nueva campaña que reivindica la diversidad. MADRID, 18 (CHANCE) Hablar del concepto 'moda' es algo complicado, casi siempre vemos campañas con modelos que nos reflejan lo que es tendencia y vestimos determinadas prendas más por imposición, que por comodidad o gusto... pero esto se ha acabado. SOCIEDAD LEFTIES



MADRID, 18 (CHANCE)



Hablar del concepto 'moda' es algo complicado, casi siempre vemos campañas con modelos que nos reflejan lo que es tendencia y vestimos determinadas prendas más por imposición, que por comodidad o gusto... pero esto se ha acabado.



Lefties, una de las principales empresas de moda del panorama nacional, da carpetazo a los estereotipos de siempre, a esas etiquetas, tópicos y a lo que siempre nos han vendido con una campaña que marca un antes y un después en este aspecto.



Un total de 24 personas totalmente diferentes entre sí, pero al mismo tiempo iguales, son las protagonistas de 'Lefties People', la campaña que muestra la nueva colección otoño-invierno'21 rindiendo así un homenaje a la diversidad de personas que existen hoy en día.



Además de contar con estas 24 personas para homenajear la diversidad de personas, es importante saber que todas ellas reflejan el lema de esta campaña tan revolucionaria y original: '100% humanos, 100% personas'. Demostrando así que la historia de la moda se cuenta a través de las personas y no de las prendas que resultan ser tendencias, un lenguaje universal que nos une y que va más allá de nuestro sexo, origen, personalidad y estilo.



En Lefties podremos encontrar esas prendas que se adaptan al consumidor sin que sienta esa obligación de llevar una tendencia, ni de someterle a una colección, siendo la persona lo más importante y la que elija las prendas según su forma de ver la vida.



¿QUÉ ENCONTRAREMOS EN ESTA NUEVA COLECCIÓN?



Prendas perfectas para crear looks cálidos, versátiles y funcionales para vestir tanto dentro como fuera de casa, pensadas para ofrecer una total comodidad en el día a día, con múltiples opciones en punto o algodón suave y siempre a la última tendencia. Chaquetas, americanas, blazers, abrigos, cazadoras, jerséis, sudaderas, camisetas, tops, cardigans, pantalones y una amplia gama de productos denim sin olvidarnos de una amplia variedad en calzado, botas, botines, deportivas, zapatos o zapatillas para estar en casa.



En definitiva, una colección para este otoño que nos permite vestir cómodos y siendo nosotros mismos porque eso es lo importante: todos somos iguales y no existen diferencias entre nosotros. Un lema que lucha por la diversidad, asegurando a todos sus consumidores que todos somos iguales ante sus productos.



Y es que para estos meses no puedes perderte la colección de jerséis de punto espumosos, en distintos colores, que ha sacado Lefties para no solo sentirte cómodo, sino también para no pasar frío en nuestros mejores planes. O las sudaderas con estampados navideños que te harán meterte de lleno en esta maravillosa festividad.



Toda la colección está disponible ya en todas las tiendas de la marca, en el canal de venta online y en su aplicación. Lefties nos abre un nuevo abanico de posibilidades para estos meses más fríos y secos aportando diseño, confort, calidez, funcionalidad e innovación en cada prenda mediante un estilo fácil y sin esfuerzo, mostrando moda y a la última tendencia al mejor precio.