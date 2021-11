Laia Sanz debutará en coches en el próximo Dakar

Imagen de archivo de Laia Sanz. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Redacción deportes, 18 nov (EFE).- Laia Sanz, la piloto más laureada, con 14 títulos mundiales de trial y 6 de enduro, ha confirmado su debut en coches en el próximo Dakar, después de 11 participaciones en categoría de motos.

El estreno, con el equipo KH7, lo hará la catalana al volante de un Mini All 4 Racing de la estructura X-raid, junto al ex piloto italiano de motos Maurizio Gerini, que será su copiloto.

“Durante mi carrera deportiva, siempre me ha gustado salir de la zona de confort y ahora me lanzo a una nueva aventura. Creo que por muchas cosas era el momento de hacer un cambio. De cara a preparar el debut en coches en el Dakar, vamos a competir en el Rally Hail, donde Gerini y yo esperamos empezar a compenetrarnos y sumar kilómetros”, señaló Laia.

KH7 y Laia Sanz escribirán una nueva página de su exitosa historia cuando la 44ª edición del Rally Dakar arranque sus motores el próximo 1 de enero..

La piloto de Corberá de Llobregat , de 35 años, se convirtió desde su debut en el Dakar en una habitual entre los puestos 15 y 20 en motos. Es la única mujer que ha logrado acabar novena absoluta (2015) en esta categoría en toda la historia de este evento, y la única entre los pilotos españoles que ha terminado sus 11 participaciones seguidas.

Además, recientemente ha alcanzado la cifra de 20 títulos mundiales (14 de Trial Femenino y 6 de Enduro Femenino).

Laia Sanz contará como copiloto con el italiano Maurizio Gerini, de 36 años, quien acumula cuatro participaciones en el Dakar, en las que ha logrado dos victorias de la categoría Maratón (2018 y 2019), un 14º puesto (2019) como mejor resultado en la general y una 11ª posición (2020) como mejor actuación en una etapa.

Además, ha sido tres veces campeón de Italia de Enduro (2008, 2014 y 2017) y campeón de Italia de Motorrally (2017). “Tiene bastante experiencia en moto y es un gran navegador”, concluye Laia Sanz.