La Real presupuesta ingresos por 136 millones, su máximo histórico

San Sebastián, 18 nov (EFE). La Real Sociedad presentará a sus socios un presupuesto para la presente temporada de 136 millones, el más alto de su historia, tras cerrar las cuentas de la pasada campaña en negativo, también por primera vez desde la llegada de Jokin Aperribay, con un déficit de 4,5 millones por la pandemia.

El presidente Aperribay fue el encargado de detallar hoy en una conferencia de prensa los grandes números sobre los que tendrán que pronunciarse los socios en la junta del 14 diciembre, con la covid y su afectación económica en el centro del debate.

"El efecto covid en las cuentas de la Real afectará a 3 ejercicios. En el pasado hubo 0 ingresos por taquillas, socios y no se cobró la cantidad que Iqoniq (patrocinador principal) tenía que pagarnos, que eran 800.000 euros, pero si sumamos todo esto estaríamos dentro del presupuesto que habíamos hecho", declaró el presidente realista.

Aperribay, que cifró en 77 millones el patrimonio neto del club, lamentó que el club txuri urdin haya podido dejar de ingresar "entre 25 y 30 millones de euros", por lo que la pasada temporada, si no hubiera pasado la crisis, habría tenido 8,2 millones positivos.

El presupuesto para la campaña 21-22 tendrá una previsión de gasto de 133 millones lo que dejará 2,4 de beneficio si se cumplen las expectativas. El gasto en la primera plantilla es de 67 millones y la previsión de ingresos por televisión es de 72.

El presidente blanquiazul se felicitó por haber podido, en condiciones tan adversas, "controlar las pérdidas" y ve ahora un futuro que ilusiona tanto en el apartado económico y social, con 37.000 socios, como ne el deportivo, con el equipo líder de LaLiga.

"Hace muchos que no competíamos bien en semanas de tres partidos, que no competíamos bien en la Copa... ahora el equipo se siente con fuerzas para todo ello", indicó orgulloso Aperribay.

Desveló que la estructura del club es sólida y que el Consejo de Administración ha elaborado ya tres opciones de presupuesto preliminar de la temporada 22/23 y t"odos son en positivo y sin estar en Europa".

Abundó sobre estas previsiones futuras y la entrada de ingresos sin clasificación continental ni venta de jugadores y aseguró que esos 3 hipotéticos presupuestos se cerrarían con beneficios de +4 millones, otro de +7 y otro de +12 y además sostenible en el tiempo", declaró el mandatario realista.

Además, Aperribay ha indicado que la Real no necesita vender jugadores para cuadrar sus presupuestos, ni este año ni el próximo.

Puso también como modelo económico-deportivo a 2 clubes de la liga española, Sevilla y Villarreal, que a su juicio "gestionan de forma magnífica sus presupuestos, la venta y compra de jugadores... con resultados económicos eficientes y resultados deportivos altísimos".