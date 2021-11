La música latina se cita en Las Vegas para el regreso de los Latin Grammy

Imagen de archivo del cantautor colombiano Camilo. EFE/Giorgio Viera

Las Vegas (EE.UU.), 18 nov (EFE).- Las estrellas de la música hispana y latina se citan este jueves en el regreso presencial de los Latin Grammy, que tras la edición virtual de 2020 por culpa de la pandemia vuelven a su formato habitual en Las Vegas (EE.UU.).

El MGM Grand Garden Arena de la ciudad del juego acogerá desde las 17 horas (1 GMT del viernes) la edición 22 de los Latin Grammy, que contará como maestros de ceremonias con Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras y Roselyn Sánchez.

Previamente se celebrará la tradicional alfombra roja sobre la que desfilarán los artistas más destacados del panorama musical.

Debido al gran número de categorías que hay en los Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación celebra todos los años un acto más pequeño, al mediodía y solo retransmitido por "streaming" que se llama Latin Grammy Premiere y en donde se dan a conocer la gran mayoría de ganadores de estos galardones.

La ceremonia Latin Grammy Premiere comenzará a las 13.30 (21.30 GMT).

No obstante, los vencedores de los gramófonos dorados más cotizados -incluidos los de disco del año, grabación del año y canción del año- se anunciarán en la gala principal de los Latin Grammy que en EE.UU. retransmite Univisión.

El cantante colombiano Camilo, con diez candidaturas, es el artista con más nominaciones en estos Latin Grammy.

Le siguen la leyenda dominicana Juan Luis Guerra con seis candidaturas, y el español C. Tangana con cinco opciones de estatuilla.

Los Latin Grammy han preparado un gran espectáculo para su regreso presencial con una ceremonia en la que actuarán una larga de artistas del máximo nivel.

Así, en la gala participarán Anitta, Carlinhos Brown, Pedro Capó, Farina, Giulia Be, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Diego Torres, Rubén Albarrán, Christina Aguilera, Omar Apollo, Paula Arenas, Descemer Bueno, Bad Bunny, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Becky G, Rubén Blades, C. Tangana, Calibre 50, Camilo, Antonio Carmona, Diego del Morao, Meme del Real, Julio Reyes Copello y DJ Nelson.

Jorge Drexler, Alejandro Fernández, Israel Fernández, Sergio George, Gente de Zona, Grupo Firme, Juanes, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, La Húngara, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Los Dos Carnales, Maná, Nicki Nicole, Nella, Ozuna, Danna Paola, Nathy Peluso, Gloria Trevi, Myke Towers, Jay Wheeler y Yotuel completan el listado de artistas que se subirán al escenario de los Latin Grammy.