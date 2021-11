La Corte Suprema de Guatemala le retira el fuero a un diputado opositor por una supuesta agresión

Fotografía de archivo en la que se registró al diputado guatemalteco Aldo Dávila, durante una entrevista con Efe, en Ciudad de Guatemala. EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 17 nov (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió, por mayoría, retirar este miércoles la inmunidad al diputado opositor Aldo Dávila por una supuesta agresión física y verbal contra un agente de la Policía Nacional Civil en abril pasado.

La supuesta agresión fue denunciada por un agente policial el 19 de abril ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en relación a que cinco días antes, presuntamente, Dávila le agredió "física y verbalmente" cuando el policía se encontraba formado en un escudo preventivo de seguridad para prevenir una manifestación, en las inmediaciones del Congreso.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia permite al Ministerio Público (MP, Fiscalía) investigar al diputado por esta y otras denuncias, debido a que ha sido desaforado del derecho de antejuicio.

Dávila reaccionó en una conferencia de prensa posterior a enterarse de la decisión del Supremo e indicó que se trata de una "persecución "política, espuria ilegítima" y dijo que es "clara la persecución" en su contra.

"Hay diputados que han sido detenidos penalmente y legalmente por cuestiones de corrupción", por lo que entiende que él es víctima de "persecución por el MP y de la Fiscalía de Delitos Administrativos, a donde han ido a dar todos los casos contra periodistas, defensores de derechos humanos y de la oposición".

"(No daré) marcha atrás en la legislación, la fiscalización y la mediación que llevo desde mi despacho. No dejaré de transmitir lo que pueda ver lo que ocurre dentro del pleno del Congreso, para que así se evidencie qué diputados están a favor y quienes en contra de la ciudadanía", dijo.

Aseguró, además, que está "dispuesto" a enfrentar a las autoridades y que aún no ha sido notificado de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

"No daré un paso atrás", esgrimió y enfatizó que a la fiscal general, Consuelo Porras, no le tiene miedo.

Además de la denuncia del policía, Dávila también ha sido denunciado por acercarse de manera "amenazante e intimidatoria" a otros agentes policiales y funcionarios de otras dependencias, y por otro caso de supuesta instigación a pobladores señalados de invadir tierras.

Dávila llegó en 2020 al Parlamento electo por el partido Winaq, fundado por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum. Es el primer hombre gay abiertamente asumido que es investido en el Organismo Legislativo y el segundo en género, después de la también izquierdista Sandra Morán (2016-2020).