Irán.- EEUU y países del Golfo acusan a Irán de "provocar una crisis nuclear" que frustra la estabilidad regional

Lamentan las "políticas agresivas" de Teherán y llaman al Gobierno del país a "aprovechar la actual oportunidad diplomática"



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han acusado este miércoles a Irán de "provocar una crisis nuclear" que frustra los esfuerzos "para promover los lazos pacíficos" y alcanzar la estabilidad en la región.



Altos funcionarios estadounidenses y de los miembros del CCG --EEUU, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin, Omán y Kuwait-- han celebrado este miércoles una reunión de su Grupo de Trabajo, en la que han condenado las "políticas agresivas y peligrosas" de Teherán.



Entre ellas, han apuntado, en un comunicado conjunto, a la "proliferación y el uso directo de misiles balísticos avanzados y sistemas aéreos no tripulados", unas armas que "han sido utilizadas por Irán o sus apoderados en cientos de ataques contra civiles e infraestructuras críticas en Arabia Saudí y contra marinos mercantes civiles en aguas internacionales del mar de Omán", han denunciado.



Además, han mostrado su alerta por el programa nuclear del país, que "ha tomado medidas para las que no tiene necesidad civil" pero que "serían importantes para un programa de armas nucleares". En este sentido, han pedido a Teherán que "coopere plenamente" con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de las Naciones Unidas.



"Irán tiene una mejor alternativa, puede contribuir a una región más segura y estable", han instado, para referirse a los esfuerzos de los miembros del CCG para "construir canales diplomáticos eficaces" con el país con el objetivo de "prevenir, resolver o desescalar los conflictos", todo ello respaldados por una "fuerte disuasión y cooperación" en materia de defensa con Estados Unidos.



En este sentido, han afirmado que la "profundización de los lazos económicos" tras el levantamiento de las sanciones estadounidenses en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) "redunda en el interés mutuo de la región".



Estados Unidos y los miembros del CCG han advertido a Irán de que estos esfuerzos diplomáticos "no tendrán éxito" si el país "sigue provocando una crisis nuclear".



No obstante, han mostrado su "satisfacción" por la próxima séptima ronda de negociaciones del JCPOA en Viena y han llamado a Teherán a "volver urgentemente" al "pleno cumplimiento" del acuerdo nuclear, lo que "ayudaría a allanar el camino para los esfuerzos diplomáticos inclusivos para abordar todas las cuestiones que son necesarias para garantizar la seguridad y la prosperidad sostenibles en la región".



De este modo, todos los participantes han llamado a la nueva Administración iraní a "aprovechar la actual oportunidad diplomática para evitar conflictos y crisis y crear las bases para una mayor seguridad y prosperidad regionales".



Por último, han pactado celebrar reuniones posteriores de este Grupo de Trabajo para debatir estas y otras cuestiones dentro de su mandato adoptado en su reunión inaugural del 3 de noviembre de 2015.