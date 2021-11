Hernández expone a empresarios judíos las ventajas de invertir en Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en una fotografía de archivo. EFE/Manuel Moncada

Tegucigalpa, 18 nov (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, expuso este jueves ante miembros de la Sociedad Israelita de Beneficencia Shevet Ahim y la Comunidad Hebrea de Panamá, las oportunidades de inversión que ofrece su país, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.

Hernández presentó las ventajas de Honduras en un encuentro de negocios celebrado en Panamá, donde además busca incentivar a los inversionistas a que aprovechen la oferta turística del país centroamericano, indicó la Presidencia hondureña en un comunicado.

El gobernante hondureño también presentó a los empresarios iniciativas para impulsar el desarrollo en el Golfo de Fonseca, en el pacífico, entre ellas la construcción de un puente que unirá con tierra firme al municipio de Amapala, en la Isla del Tigre, con Coyolito.

Los proyectos en el golfo de Fonseca empalman con un canal seco que une el océano Atlántico con el Pacífico, así como otras carreteras, puertos y aeropuertos, que complementan el sistema logístico de Honduras que brindará “facilidades para el comercio y el turismo no solo para beneficio del país, sino para la región”, añadió.

El jefe de Estado señaló que Honduras ha dado “un salto en el sistema migratorio y aduanero y nuestra visión es que Honduras sea un país competitivo en el tema de la aviación y carga”.

MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS

En el foro de negocios, Hernández explicó que Honduras es un país "100 por ciento abierto" al comercio, a los servicios logísticos y financieros, al intercambio de bienes y servicios, entre otros.

Subrayó que en su Administración el país ha alcanzado "el mejor clima de negocios, con los mejores incentivos, con un pueblo cálido, hospitalario y trabajador".

Hernández dijo que su Gobierno ha dado "fuertes golpes" al crimen organizado y narcotráfico, y destacó que ya "no es el país más violento del mundo".

Agregó que la comunidad judía en Honduras es recibida "con los brazos abiertos, con paz, con seguridad y con un mejor clima de negocios".

"Honduras es una tierra de oportunidades y no vayan a llegar tarde; por eso estoy aquí para invitarlos. Y si vienen a Honduras avísenme, que yo personalmente estaré en la pista del aeropuerto para recibirlos", apuntó Hernández.

BUENA ALIANZA

Dijo que quiere que "cada hondureño sepa que esta alianza es buena para toda Honduras y por eso los invito a que abran sus mentes y estudien las oportunidades que Honduras les puede dar".

La comunidad judía está "confiando e invirtiendo para generar un mejor nivel de vida y oportunidades en el país", señaló el presidente hondureño.

La rueda de negocios demuestra que Honduras mantiene una relación fraterna con el Estado de Israel y la comunidad judía en el mundo, según la información.

Israel inauguró en la víspera su Embajada en Honduras en una ceremonia encabezada por Hernández y el ministro de Planificación Estratégica de Israel, Eli Avidar.

La legación diplomática israelí fue inaugurada en la sede del Centro Cívico Gubernamental, donde funcionan la mayoría de las oficinas del poder Ejecutivo hondureño.

El gobernante hondureño inauguró el 24 de junio pasado en Jerusalén la sede diplomática de Honduras, que funcionaba en Tel Aviv.