¿Ha vendido Raquel Mosquera su casa como se ha dicho? ¡La peluquera responde!

18-11-2021 Raquel Mosquera ha desmentido la venta de su casa. MADRID, 18 (CHANCE) Raquel Mosquera podría haber vendido su casa a las afueras de Madrid, tal y como señala el portal 'Ok diario' después de que la vivienda haya desaparecido del portal inmobiliario en el que estaba anunciada. Demasiado grande, muy alejada de la capital - se encuentra en la localidad de Galapagar - y, sobre todo, muy costosa de mantener, la peluquera decidió poner hace unos meses a la venta la enorme vivienda en la que ha residido en los últimos años, lo que además solucionaria los problemas económicos que arrastra la viuda de Pedro Carrasco. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Raquel Mosquera podría haber vendido su casa a las afueras de Madrid, tal y como señala el portal 'Ok diario' después de que la vivienda haya desaparecido del portal inmobiliario en el que estaba anunciada. Demasiado grande, muy alejada de la capital - se encuentra en la localidad de Galapagar - y, sobre todo, muy costosa de mantener, la peluquera decidió poner hace unos meses a la venta la enorme vivienda en la que ha residido en los últimos años, lo que además solucionaria los problemas económicos que arrastra la viuda de Pedro Carrasco.



Publicitada en un popular portal inmobiliario por 500.000 euros - que posteriormente rebajó hasta 469.000 al no conseguir venderla - Raquel retiró el anuncio el pasado 25 de octubre, lo que ha desatado los rumores de que por fin habría conseguido 'deshacerse' de su casa, que en los últimos tiempos se ha convertido en un lastre económico para la peluquera.



Nos hemos desplazado hasta la residencia de la nueva colaboradora de 'Viva la vida' - donde sigue viviendo con su familia - y le hemos preguntado a la propia Raquel que, tajante, desmiente la venta de la casa. "De momento no gracias", ha respondido breve y concisa con una sonrisa, sin aclarar si el motivo de la retirada del anuncio del portal inmobiliario se podría deber a una inesperada decisión de continuar viviendo en el que ha sido su hogar desde poco después de la muerte de Pedro Carrasco. Su reacción a la noticia de la posible venta de su casa... ¡En el siguiente vídeo!