Grupo del exilio llama a no participar y desconocer comicios en Venezuela

Imagen de archivo del presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), el exmilitar venezolano José Antonio Colina. EFE/Giorgio Viera

Miami, 18 nov (EFE).- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) instó este jueves a los ciudadanos de Venezuela a no participar en las elecciones regionales del 21 de noviembre y a la comunidad internacional a desconocerlas.

"Las condiciones en Venezuela no están dadas para tener un proceso electoral libre y justo mientras Nicolás Maduro se encuentre en el poder", dijo el presidente de Veppex, José Antonio Colina, en un comunicado.

Según Colina, "participar en este proceso legítima a la tiranía y premia a quienes desde la oposición han sido traidores a la causa de la libertad y colaboracionistas del régimen".

Por eso, dijo, Veppex "ratifica su posición de desconocer el proceso electoral de elecciones regionales que se celebrará el 21 de noviembre en Venezuela y hace un llamado a todos los venezolanos a no participar en este proceso fraudulento".

En su llamamiento a la comunidad internacional, Colina pidió que desconozca estos comicios e incremente "las sanciones y el aislamiento a la tiranía que impera en Venezuela".

Los comicios del próximo domingo son los primeros desde 2017 en los que habrá candidatos del grueso de la oposición, incluyendo la que representa Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por países como EE.UU. y los europeos.

Los electores venezolanos escogerán a quienes ocuparán 3.082 cargos en total, distribuidos en 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales.