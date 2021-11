Google pagará a la AFP durante cinco años por el uso de sus contenidos en internet

París, 17 Nov 2021 (AFP) - Google y la Agencia France-Presse (AFP) anunciaron el miércoles un acuerdo sobre la remuneración durante cinco años de los contenidos de la agencia de prensa internacional utilizados por el gigante estadounidense, "la culminación de una larga lucha", así como una voluntad de "pasar página" tras 18 meses de difíciles negociaciones.Se trata del primer acuerdo alcanzado por una agencia de noticias en el marco de la directiva sobre derechos de autor, una directiva europea que Francia fue la primera en transponer a su legislación nacional en 2019. En todo el mundo, la cuestión del reparto de los ingresos de internet está en el centro de tensiones entre los gigantes de la web y los medios de comunicación."Se trata de un acuerdo que abarca toda la UE, en todas las lenguas de la AFP, incluso en los países que no han transpuesto la directiva", dijo el presidente director general de la AFP, Fabrice Fries, que calificó el acuerdo de "pionero". La AFP produce y distribuye contenidos multimedia a sus clientes en seis idiomas en todo el mundo.Para Fries, el acuerdo es "la culminación de una larga lucha (...) Batallamos para que las agencias fueran plenamente elegibles. La diferencia con una asociación comercial es que un contrato de derechos afines tiene vocación de ser duradero", añadió el presidente director general de la AFP."Firmamos este acuerdo para pasar página y avanzar. Estamos aquí para demostrar que los actores pueden llevarse bien y que hemos encontrado una solución", declaró por su parte a los periodistas de la AFP Sébastien Missoffe, director general de Google en Francia.La suma total que recibirá la AFP en virtud del acuerdo no fue revelada. "Permitirá contribuir a la producción de información de calidad y al desarrollo de la innovación en el seno de la agencia", dijo Fries, que quiere que las plataformas representen una parte cada vez más importante de los ingresos de AFP. - Formación sobre verificación de la información - El acuerdo sobre derechos afines se completará "muy pronto" con "un programa de lucha contra la desinformación", dijeron las dos empresas en un comunicado conjunto. La AFP ofrecerá entre otros formación sobre verificación de la información en varios continentes.El concepto de derechos afines a los derechos de autor permite remunerar a los periódicos, revistas o agencias de noticias cuando sus contenidos se reutilizan en la red. Fue introducido para las plataformas online por el artículo 15 de la directiva europea de derechos de autor, aprobada en marzo de 2019 por el Parlamento Europeo tras más de dos años de intenso debate.Tras mostrarse inicialmente reticente a pagar a los periódicos franceses por el uso de sus contenidos, Google firmó finalmente un acuerdo marco de tres años con parte de la prensa francesa a principios de 2021, lo que no impidió que a mediados de julio la autoridad francesa de la competencia le impusiera una multa de 500 millones de euros (unos 565 millones de dólares) por no negociar "de buena fe". Google recurrió y sigue negociando con algunos grupos de medios franceses. Por su parte, Facebook anunció en octubre varios acuerdos, entre ellos un acuerdo marco con la Alliance pour la Presse d'Information Générale (Apig), que prevé una remuneración de dos años a los editores de prensa diaria francesa por el uso de sus contenidos.También anunció la participación de estos editores en Facebook News, un servicio dedicado a la información, que ya fue lanzado en Estados Unidos y Reino Unido, y que Facebook desplegará en Francia en enero de 2022. Las negociaciones y las tensiones con los gigantes de internet son numerosas. En España, Google anunció el 3 de noviembre que reabriría su servicio Google News a principios de 2022. En Dinamarca, los principales medios de comunicación anunciaron que se unirían para negociar sus derechos de autor con los gigantes de la web. Y en Australia se aprobó una ley que obliga a los gigantes tecnológicos a pagar a los medios de comunicación por utilizar sus contenidos.jub-clp/pn/pc/eg