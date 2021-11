Gloria Camila habla alto y claro sobre su situación judicial con su hermana

18-11-2021 GLORIA CAMILA Y SONSOLES ÓNEGA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'YA SON LAS OCHO'



MADRID, 18 (CHANCE)



Gloria Camila ha aparecido de nuevo esta noche en 'Ya son las ocho' y le ha pedido a Sonsoles Ónega unos minutos para poder aclarar la polémica que ha tenido con su hermana, Rocío Carrasco, en los juzgados. "Me gustaría tener un tiempo para que se me entienda bien" empezaba diciendo la hija de Ortega Cano, dicho y hecho.



"En ciertos programas se ha ido cebando como que la segunda parte del documental de mi hermana había unos escritos de mi madre. Cuando yo veo eso, yo no soy conocedora de esos documentos y como hija ilegitima tengo el derecho de conocerlos antes de que se divulgue y más con ánimo lucrativo" explicaba Gloria Camila sobre las medidas cautelares que le ha puesto a Rocío Carrasco.



Sobre por qué no habló antes con su hermana, asegura que: "Yo no he llamado a mi hermana porque no se cuántos años llevo sin relación" y deja claro qué es lo que le pide: "Solo pido lo que se va a mostrar en el documental. Cuando llega el día del juicio mi hermana dice que no ha puesto en conocimiento de nadie ningún documento, no hay nada".



Eso sí, desmiente las palabras de su hermana y asegura que el papel que dice que llevó no se le pidió y sin embargo ha hecho alarde en los medios: "El caso es que luego ella enseña un documento que no es el que se le ha pedido que ella dice que 'ojalá nunca hubiera tenido que enseñar ese documento' y eso no lo entiendo porque no se le pedía eso".



Lo que más le choca a Gloria Camila es que no presente los escritos de su madre porque: "Ella en un programa dice que no va a hablar de los documentos porque si no, qué deja para la serie, por lo que entiendo que hay documentos que iba a exponer" y avisa que: "Si ahora se hace un documental y se enseña documentos de mi madre está penalizado porque antes se le ha pedido y no los ha entregado".



Gloria también ha querido desmentir que detrás de esta acción judicial esté Ortega Cano: "La que lo está haciendo todo soy yo, mi padre no, soy yo la que decido y llamo a mi padre y le digo 'voy a hacer esto' y el me apoya como hija ilegítima, porque Rocío Jurado tuvo tres hijos".



En cuanto a su relación con Rocío Flores, la hija de la Jurado asegura que: "Con Rocío bien, tengo una relación maravillosa, el cariño es mutuo y le deseo lo mejor en la vida" y confirma que no ha habido ningún bache en su relación: "No me he distanciado de Rocío, algo muy fuerte tiene que pasar para que lo haga. En el documental no me meto porque son las vivencias de mi hermana, yo no lo he vivido y no le puedo juzgar a nadie. Me quedo con Rocío y David que son mis sobrinos".