"Ghostbusters" y las hermanas Williams se enfrentan en los cines de EE.UU.

Imagen de archivo del actor Bill Murray. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Los Ángeles (EE.UU.), 18 nov (EFE).- El regreso de la saga "Ghostbusters" se enfrentará a "King Richard", una película centrada en la historia de las hermanas Venus y Serena Williams, en el duelo de estrenos destacados del fin de semana en Estados Unidos.

"Ghostbusters: Afterlife" es el título de la nueva entrega de la saga de comedia paranormal cuyas dos primeras películas dirigió Ivan Reitman y que ahora retoma su hijo, el cineasta Jason Reitman ("Juno", 2007).

Esta nueva película narra la historia una madre soltera, interpretada por Carrie Coon, y sus dos hijos, a los que dan vida Finn Wolfhard y la gran revelación de la cinta, una fantástica Mckenna Grace.

Esta familia llega a un pueblo en medio de la nada y, poco a poco, descubre que en sus antepasados hay una conexión con aquellos Cazafantasmas que causaron sensación en Nueva York.

Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson vuelven al mundo de "Ghostbusters" con papeles secundarios en una historia llena de guiños a los fans de estas películas.

El otro lanzamiento de peso de la cartelera este fin de semana es "King Richard", una película protagonizada por un Will Smith que ya suena en las quinielas para los Óscar en el apartado de mejor actor.

Esta cinta cuenta la historia de Richard Williams, el padre de las hermanas Williams y que, siendo estas muy jóvenes, diseñó un ambicioso y sorprendente plan para que llegaran a lo más alto del tenis desde sus humildes orígenes en Compton (Los Ángeles, EE.UU.).

El cineasta latino Reinaldo Marcus Green ("Monsters and Men", 2018) se puso al frente de este proyecto que mezcla drama con toques de comedia y "biopic" deportivo, y en cuyo reparto aparecen Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Saniyya Sidney y Demi Singleton escoltando a Will Smith.

Entre los lanzamientos independientes y los estrenos "limitados" (cintas que solo se pueden ver en los mercados más importantes del país) sobresale "C'mon C'mon", la nueva película de Mike Mills ("Beginners", 2010) con Joaquin Phoenix como protagonista; y "Zeros and Ones", la última apuesta del veterano Abel Ferrara ("Bad Lieutenant", 1992) con Ethan Hawke como líder del elenco.